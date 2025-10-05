egy éve ilyenkormészáros jánoskiskunfélegyháza
Egy éve ilyenkor: beismerte tetteit a pedofíliával vádolt plébános

24.hu
2025. 10. 05. 05:57
Mint minden héten, ezúttal is megmutatjuk, mi érdekelte leginkább az olvasóinkat tavaly ilyenkor.

Egy éve ilyenkor az egyik legolvasottabb cikkünk egy női névről szólt. Az egykor népszerű keresztnév egyre több gyermek születési anyakönyvi kivonatából köszön vissza: épp a reneszánszát éli.

Kapcsolódó
Újra divatossá vált az a női név, ami az 50-es években élte a fénykorát
Ugyan virágzik, mégsem Virág (vagy Rózsa, vagy Kamilla).

De sokakat érdekelt a leggazdagabb magyar öccsének új cége is. Az autók ára bizonyos típusok esetében a százmillió forintot is meghaladja.

Kapcsolódó
177 milliós Ferrari, Bentley-k és Aston Martinok a kirakatban: luxusautó-szalont nyit Mészáros Lőrinc öccse
Több mint egy tucat luxuskocsi parkol egy székesfehérvári kirakatban.

Maradjunk az autóknál. És a politikánál.

Kapcsolódó
Autóba rejtett kamerával rögzítették Nyírbogáton, hogy kik vesznek részt a Tisza Párt helyi szervezetének alapításán
A frissen megválasztott képviselő szerint a fideszes polgármester próbált titokban felvételeket készíttetni, de feltűnő volt a telefon.

Ennél talán valamivel hasznosabb célból használták telefonjuk kameráit a kecskeméti diákok:

Kapcsolódó
Levideózták a gyerekek, hogy kirabolják az igazgatóhelyettest, majd követték a tettest, nehogy meglépjen
A Kecskemét főterén lévő rablást egy helyi ezredes is látta távolról. Értesítette a kollégáit, majd ő is követni kezdte az elkövetőt. Videón az eset.

A Szőlő utcai friss fejlemények tükrében érdekes elolvasni az egy éve Kiskunfélegyházán történteket.

Kapcsolódó
„Döbbenet és leírhatatlan szenvedés” – a pedofíliával vádolt plébános az egyháznak beismerte tetteit
Beszéltünk az egykori kiskunfélegyházi pap volt ministránsával, a sógornőjével, aki fideszes képviselő volt, valamint volt barátjával, a Pázmány egyetem rektorával. Riport.

