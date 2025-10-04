asraf mahruszbirkózóegyiptomerőművész
700 tonnás hajót húzott el a fogaival az egyiptomi birkózó

2025. 10. 04. 06:06
Aztán még ezt a teljesítményt is megfejelte.

Egy 700 tonnás hajót húzott el a fogaival tartott kötél segítségével Asraf Mahrusz egyiptomi birkózó és erőművész – számolt be az AP. A Kabonga becenevű sportoló célja az volt, hogy megdöntse a 2018-ban felállított Guinness-rekordot, amit egy 614 tonnás hajóval állítottak fel.

„Ma azért jöttem, hogy megdöntsem a világrekordot” – mondta Mahrusz a Hurghadában végrehajtott csúcsdöntés után. A 44 éves férfi ezen a ponton nem állt meg, a 700 tonnás hajó után elhúzott még kettő, körülbelül 1150 tonnás hajót is.

Isten megáldott azzal, hogy a világ legerősebb embere lehettem!

– szerénykedett az egyiptomi erőember, aki el fogja küldeni a rekordkísérletről készült fotókat és videókat a Guinness Rekordok Könyvének, hogy hivatalosan is bejegyezzék az eredményét. Mahrusz egyébként az Egyiptomi Profi Birkózók Szövetségének elnöke is, korábban már sikerült elhúznia egy 4000 tonnás hajót, igaz, azt a vállára erősített kötéllel hajtotta végre.

Mahrusz speciális napi étrenddel készült a rekordkísérletre: 12 tojást, két csirkét és öt kilogramm halat evett – valamint naponta háromszor edzett.

