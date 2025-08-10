gál gáborguinnessrekordrekordregisztrátor
Élet-Stílus

„Akkor regisztrálok egy rekordot, ha a saját szememmel láttam!”

Szajki Bálint / 24.hu
admin Biró Péter
2025. 08. 10. 06:57
Szajki Bálint / 24.hu
Az, hogy kevés magyar teljesítmény került be a Guinness Rekordok Könyvébe, még nem azt jelenti, hogy ne születnének kivételes teljesítmények Magyarországon. Gál Gábor több mint 25 éve dokumentálja a magyar rekordokat, és a „nagy könyvig” is eljutott, amikor Benke Laci bácsit segítette egy Guinness-rekordhoz. Szerinte a magyar rekordok többsége olyan, amire normál esetben nem is gondolnánk.

Tavasszal 1500 liter pacalpörköltet főztek Dunapatajon, a hírt felkapta a magyar sajtó, ahogy általában a magyar rekordokat, bár a teljesítményt nem a Guinness Rekordok Könyve hitelesítette. Nem volt elég az 1500 liter?

Nem erről van szó, ez tényleg rekord, a világon még soha nem készítettek el ekkora mennyiséget a pacapörköltből. De ahhoz nagyon sok tényezőnek és főleg pénznek kell összejönnie, hogy valaki diplomát kapjon. Sokan azt gondolják, hogy ha rekord születik, akkor azt a Guinness regisztrálja is, de erre alig akad példa Magyarországon.

Ennyire kevés rekordunk lenne?

A kiemelkedő teljesítményekben jól állunk, viszont nem sokan vágnak bele egy rekord hitelesítésébe. Nagyon körülményes és igencsak drága mulatság. Magyarországon a legtöbb próbálkozó nem tudná kifizetni a rekordok dokumentálását, képviseletét vagy hitelesítését.

Mennyi pénzre van szükség, hogy valaki bekerüljön a Guinness Rekordok Könyvébe?

Egy rekordernek nagyjából 5-8 millió forintjába kerül, hogy helyet kapjon a kiadványban. Egyfelől ki kell fizetnie a Guinness-delegáció útiköltségét, szállását, a forgatást, és magát a regisztrációs folyamatot, de az is pénzbe kerül, hogy valaki használhassa a Guinness-nevet. Ezt nem sokan tudják megengedni maguknak.

Annak van Guinness-diplomája, aki ki tudja fizetni?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Így verték meg a „kalandozó” magyarokat
Meghalt a szekszárdi kosárlabdázó, aki kedden lett rosszul az edzésen
Megfőztek és megettek egy családot 5600 éve az Ibériai-félszigeten
Időjárás: piros figyelmeztetést adtak ki
Hőség: csaknem az egész országra riasztást adtak ki
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik