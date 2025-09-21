mcdonald'slánykérésgyűrűsajtburger
A Mekiben kérte meg barátnője kezét, nem mindenki díjazta az ötletet

2025. 09. 21. 20:38
Egy sajtburgerbe rejtette a gyűrűt.

Egyedi módon akartam megkérni barátnője kezét egy férfi, ezért egy gyorsétteremben kerített sort az alkalomra – írja a Mirror.

A férfi elhívta Jemet abba a McDonald’s-ba, amit állítása szerint barátnője nagyon kedvel. A nő épphogy elkezdte volna falatozni a McChicken falatkákat és sült krumplit, amikor a férfi kinyitott egy sajtburgert, amiben egy szív alakú gyémántgyűrű volt, majd feltette „a” kérdést.

Azt hittem, csak egy átlagos randevúnk van…

– írta Jem a TikTokon közzétett posztjához.

Persze, hogy igent mondtam!

– tette hozzá, miközben megmutatta a gyűrűs kezét.

A TikTokon megosztott poszt több mint hatmillió megtekintést ért el, a vélemények azonban vegyesek voltak. Egyesek szerint kedves módja volt a lánykérésnek, értékelték az egyedi helyszínt, de voltak olyanok, akik nem értették, miért egy gyorsétteremben kellett sort keríteni az alkalomra.

„Számára ez a te szinted” – írta egy kommentelő, míg egy másik azt fűzte hozzá, hogy:

Ez nem fog sokáig tartani…

– utalt a házasság hosszára. Volt, aki azzal vigasztalta, hogy csak a gondolat a fontos…

A hozzászólók nagy része viszont üdvözölte az egyedi ötletet.

Mindenki utál, de imádnám, ha így kérnék meg a kezem!

– írta egy nő, míg egy másik azt tette hozzá, hogy nem szereti „nagy, hivatalos” leánykéréseket, mert szorongató érzést vált ki belőle, a McDonald’s-ban viszont komfortosabban érzi magát, ráadásul szerinte sokkal mókásabbak lesznek így az évfordulós vacsorák a gyorsétteremben.

