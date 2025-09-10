névnapszokásünnepszent
Élet-Stílus

Mi alapján dől el, hogy mikor van egy-egy névnap? És egyáltalán mennyire hivatalos ez az egész?

Szajki Bálint / 24.hu
admin Tóth Bálint Soma
2025. 09. 10. 20:55
Szajki Bálint / 24.hu
Bár az anyakönyvezhető nevek listájára újonnan felkerülő neveknek komoly szűrőkön kell átmenniük, a hozzájuk tartozó névnapok kérdése korántsem ilyen egyértelmű. Névnap-kisokosunkban nemcsak azt mutatjuk be, hogy mennyire tekinthetőek hivatalosnak a naptárakban szereplő nevek mellé írt dátumok, hanem azt is eláruljuk, miért van az Emesék és az Álmosok névnapja akkor, amikor.

A névnapok ünneplésének története egészen a középkorig és az egyházi szokásokig nyúlik vissza. Ennek megfelelően nemcsak hazánkban létezik ez a szokás, hanem a világ számos más, katolikus és ortodox gyökerekkel rendelkező országában is.

Így az a furcsa helyzet alakult ki az eredetileg szente napnak hívott, majd a nyelvújítás idején átkeresztelt szokás kapcsán, hogy a keresztény eredetű névvel megáldott emberek akár több tucatszor is megünnepelhetnék a névnapjukat egy évben, míg azok, akiket újonnan anyakönyvezhető névvel ajándékoznak meg a szülei, akár az egész életüket kénytelenek lehetnek úgy leélni, hogy (hivatalosan legalábbis) egyszer sem ünnepelhetik meg a saját névnapjukat.

A Máriák és a Józsefek ünnepnapjai ezért már a középkorban is nagyrészt ugyanazok a napok voltak, mint manapság. De mi a helyzet az olyan ókori mítoszokból származó nevekkel, mint a Herkules? És az olyan, kereszténység felvétele előttről származó ősmagyar nevekkel, mint az Emese vagy az Álmos?

Vagy az elmúlt években bejegyzett Don és a Maximilen nevek birtokosaival? A tavalyi kérelmek közül elfogadott két név ünnepnapja automatikusan az eredeti verziójukkal, vagyis a Donálddal és a Maximiliánnal kerül egy napra, vagy nekik is be kell érniük névnap nélkül, mint a frissen hivatalossá váló utónévvel rendelkező honfitársaink többségének?

És egyáltalán: mennyire tekinthető hivatalosnak a dátum, ami egy-egy név mellett szerepel a naptárakban?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Orbán háromszor buktatta le magát a legújabb interjújában
Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula von der Leyen ellen Orbánék európai pártcsaládja
Megpróbálta lekapcsolni a gépről, majd bicskával vágta át az intenzíven fekvő apja infúziójának csövét egy 13 éves fiú
Orbán Viktor: Amikor az apám megkéri, akkor a feleségem segít neki Hatvanpusztán
Rálőttek egy közismert szélsőjobboldali influenszerre a Utah Valley Egyetemen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik