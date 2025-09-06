Áradás vitte tilosba az autóját, mégis megbüntették az amerikai nőt

Anna Brooks nemrég kezdte az orvosi egyetemet a dél-karolinai Charlestonban és nem indult túl jól számára az élet az új városban. Nem elég, hogy át kellett élnie egy özönvízszerű esőzést, még meg is bírságolták, mert tilosban állt az autója – írja a Metro című brit lap.

Brooks a TikTokra töltött fel egy videót, melyen megmutatja, hogy az utcán térdig érő vízben álló autója szélvédőjén három parkolási bírság sorakozik. A fiatal nő azt mondja, ő szabályosan állt meg, az áradás vitte arrébb az autóját.

Charlestonnak azon részén, ahol Brooks leparkolt az iskolája mellett, két nap alatt közel 280 mm csapadék hullott. (Összehasonlításképpen: Magyarországon egy év alatt hullik átlagosan 500-800 mm csapadék.) A fiatal nő azt mondja, utólag jött csak rá, hogy a helyiek azért nem parkoltak az út szélén, mert tudták, hogy áradásra lehet számítani a környéken.

Brooks autója az áradásban totálkáros lett, a problémát pedig tetézi, hogy a város elszállíttatta a tilosban álló járművet, még mielőtt a nő biztosítója érte ment volna. Brooks megfellebbezte a döntést, és mivel a katasztrófahelyzetekért felelelős szövetségi ügynökség (Federal Emergency Management Agency) álláspontja szerint 300 mm körüli csapadék képes elmozdítani egy közepesméretű autót, sikerült is elérnie, hogy a három bírságból kettőt visszavonjanak.