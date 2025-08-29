„Jó okból” engedte a párjának, hogy lefeküdjön a legjobb barátnőjével

Egy felnőtteknek szóló videó forgatása közben találkozott Meg és Owain, „egyből egymásra találtak”, valamivel több, mint egy éve alkotnak egy párt. Mindketten a felnőttiparban dolgoznak, emiatt – mondják – lehetetlen, hogy ne nyitott kapcsolatban éljenek, az a munkájukkal összeegyeztethetetlen lenne.

Hogy bebizonyítsák, kapcsolatuk képes leküzdeni a különféle akadályokat, Meg megengedte Owainnek, hogy lefeküdjön a legjobb barátnőjével, Bonnie-val, annak ellenére is, hogy elismerte, “ideges és izgatott ” az ötlet miatt.

Mikor Owain azt mondta nekem, hogy le akar feküdni Bonnie-val, őszintén szólva nem igazán lepett meg. Azért nem volt furcsa, mert ő, tudod, kettőnk barátja, és mindig ölelkezünk. Nagyon közel állunk egymáshoz. Normálisnak dolognak hangzott

– nyilatkozta Meg a nem mindennapi párokat – vagy többeseket – bemutató Love Don’t Judge YouTube-csatornának, bár azt is elismerték Owainnel, hogy a kapcsolatuk elején „féltékenységet” éreztek a másokkal való lefekvés gondolatától. De ezen aztán „kommunikációval” túllendültek, átbeszélték.

Még soha nem feküdtem le Owain-nel. De gondoltam már rá.

– árulta el nevetve a videóban Bonnie.

A videóban előbb arról beszélgetnek hármasban, mi fog történni, ha Bonnie és Owain felmegy az emeletre, Meg pedig lent marad az asztalnál, aztán el is jön a pillanat. Mikor Meg hangokat hall fentről, azt mondja

Nem hiszem, hogy ez befolyásolná Owennel való kapcsolatomat. Sőt, inkább közelebb hoz minket egymáshoz.

Aztán arról is beszélt, hogy utána biztos jó pár kérdése lesz Owainhez, „egész este kérdésekkel fogom bombázni, hogy milyen volt, miben volt más, mint velem”.

Meglehetősen izgatott vagyok, hogy megtudjam, mennyire jó Bonnie-val. Azt hiszem, ha mindenki azt mondaná, hogy a barátomnak jobb volt vele, a legjobb barátnőmmel, az valószínűleg felemésztene belülről.

Hogy miért mentek el mégis eddig, arra azt a választ adják, hogy meg akarják mutatni az őket kritizálóknak, igenis működőképes a kapcsolatuk.

Ez a mi életmódunk, és élvezzük. Nem kell, hogy egyetértsetek velünk

– mondta Meg.