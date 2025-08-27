„Minőség-ellenőrzésből” kifolyólag italozott a japán luxusvonat személyzete, törölni kellett az egyik túrát

Egy japán luxusvonat üzemeltetője bejelentette, hogy lemondja az egyik közelgő járatát, miután kiderült, hogy a személyzet a „minőség-ellenőrzés” nevében évek óta bőségesen fogyaszt a járat alkoholkínálatából.

A személyzet néhány tagja többször is többet ivott a megengedettnél, amit a rutinszerű minőség-ellenőrzési vizsgálatok miatt engedélyeztek nekik

– közölte a Malay Mail szerint az East Japan Railway Company, azaz a JR East vasúttársaság. Ismereteik alapján 2022 szeptembere körül kezdődött a visszaélés, bort és más alkoholos italokat fogyasztottak, ami „elfogadhatatlan viselkedés azok részéről, akiknek a feladata vendégeink útját felügyelni”.

A Japan Times úgy tudja,: eddig a személyzet hat tagja – pincérek, bartenderek és sommelier-k vegyesen – ellen indítottak fegyelmi eljárást és őket függesztették fel, így viszont munkaerőhiány alakult ki, ezért kellett lemondani a Tokióból induló, Niigata és Nagano prefektúra régióiban augusztus 30-tól zakatoló kirándulást.

A 2017 májusában üzembe helyezett Train Suite Shiki-Shima luxusvonat 17 lakosztályból áll, amelyek maximális befogadóképessége 34 utas. A két éjszaka és egy nappal tartó utazás több mint 3000 dollárba (egymillió forintba) kerül, az út során a francia konyha remekeit, drága borokat szolgálnak fel a vendégeknek, és megállnak egy borászatnál is.

A „mozgó hotelként” népszerűvé vált vonat augusztus 30-án induló túrájára szinte minden jegy elkelt, a vasúttársaság nem győz a vásárlóktól elnézést kérni.