Baráti segítséggel akarta kijátszani az apasági tesztet egy férfi Nagy-Britanniában

A hatóságok megtévesztése miatt kellett bíróság elé állnia egy brit férfinek, aki úgy szerette volna megúszni, hogy tartásdíjat kelljen fizetnie a gyermeke anyjának, hogy egy barátját küldte el a DNS-tesztre – írja a Daily Star című brit bulvárlap a helyi sajtó beszámolója alapján.

Az északkelet-angliai Kingston upon Hullban élő 27 éves Stephen Lordtól még 2022. júniusában igényelt gyerektartást egy nő, akivel korábban viszonya volt. Azonban a férfi azóta sem fizetett egy pennyt sem neki.

Lord először úgy próbálta meg elkerülni, hogy DNS-vizsgálatnak vessék alá, hogy egy korábban elvégzett tesztre hivatkozott, ami nem igazolta, hogy ő lenne a gyermek apja. De a hatóságok nem fogadták el a magánellátás keretében elvégzett tesztet, és elküldték egy hivatalos DNS-tesztre is.

A Lord számára kijelölt időpontban azonban nem ő, hanem egy barátja, a most 31 éves Simon Brooks jelent meg a klinikán. A csalás pedig kishíján be is jött nekik, hiszen a hatóságok csak akkor kapcsoltak, amikor a teszt negatív eredménye után Lord korábbi partnere jelezte nekik, hogy valami nincs rendben.

Ezért leellenőrizték a mintához csatolt fényképet is, amin a nő rögtön felismerte a volt párja barátját. Így a felfedezés után újabb DNS-tesztet készítettek, ami igazolta , hogy Lord a barátját küldte el maga helyett a tesztre, és Brooks telefonját is lefoglalták. A mobilon pedig természetesen több olyan üzenet is volt, amik a csalásra utaltak.

És közben a hatóságok Lordon is elvégzetek egy tesztet, ami természetesen igazolta, hogy ő gyermek apja.

A csalás következtében a nő körülbelül 4600 font – mai árfolyamon 2,1 millió forint – tartásdíjat nem kapott meg, de ha a két férfi nem bukott volna le, akkor akár 29 ezer fontnyi – 13,3 millió forintnyi – pénztől is eleshetett volna.

„Ez egy súlyos ostobaság volt, ami kudarcra volt ítélve” – fogalmazott az ügyet tárgyaló John Thackray bíró, aki egyenesen „nevetségesnek” nevezte Lord ötletét. „Teljesen szégyellnie kellene magát” – mondta a bíró.

A Hull Live beszámolója szerint végül mindkét férfi beismerte az ellenük felhozott vádakat. Stephen Lord nyolchónapos felfüggesztett börtönbüntetésre, és 150 óra közérdekű munkavégzésre, Simon Brooks-ot pedig kilenchónapos felfüggesztett börtönbüntetésre, és 100 óra közérdekű munkavégzésre ítélték.