házasságbigámiaújszülöttkórház
Élet-Stílus

Elképesztő módon bukott le a férj, aki titokban másodszor is megházasodott

Kobus Louw / Getty Images
24.hu
2025. 08. 25. 06:27
Kobus Louw / Getty Images
Három hónap és három hét letöltendő börtönbüntetést kapott bigámiáért augusztus 21-én, Szingapúrban egy indiai férfi, aki tizenöt éven át élt titkos házasságban egy kolléganőjével – írja a Channel News Asia.

A 49 éves Vaithialingam Muthukumar 2007-ben kötött házasságot első feleségével, egy most 55 éves szingapúri nővel Indiában. A férfi négy évvel később költözött a feleségéhez és kezdett el dolgozni Szingapúrban. Új munkahelyén a férfi szerelmi viszonyba kezdett egyik kolléganőjével, a nála hat évvel fiatalabb Salmah Bee Abdul Razakkal.

Salmah tudta, hogy Vaithialingam már nős, de nem zavarta. Sőt, abba is belement, hogy házasságot kössön a már nős férfival, aki gyereket szeretett volna tőle. Vaithialingam azt ígérte a fiatalabb nőnek, hogy első feleségétől majd elválik, ha majd megszületik a baba.

Miután Salmah és Vaithialingam 2022 augusztusában, Indiában egy muszlim vallási vezető előtt házasságot kötöttek, visszatértek Szingapúrba. A férfi továbbra is az első feleségével élt együtt, a második feleségével pedig titokban találkozgattak.

Salmah 2023. szeptember 14-én kisfiút szült. Éppen abban a kórházban, ahol Vaithialingam első felesége dolgozik. A nő pedig meglátta a férjét kilépni a szülészeti osztály ajtaján. A nő tudta, hogy a szülészeten nincs látogatás, ezért azonnal kérdőre vonta a férfit, aki töredelmesen bevallotta a második házasságát és az újszülött kisfiát.

Az első feleség azonban megbocsátott, sőt, 2024 nyarán támogatta a férjét, amikor Vaithialingam arra hivatkozva kért állandó tartózkodási engedélyt a szingapúri bevándorlási hivataltól, hogy egy szingapúri állampolgár házastársa.

A második feleségnek  viszont elfogyott a türelme. Tavaly nyáron Salmah bejelentette a munkaügyi minisztériumban, hogy házasságot kötött egy már nős férfival. Mivel a bigámia Szingapúrban bűncselekménynek az ügy a rendőrséghez került.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
J. D. Vance: Putyin elismerte, hogy nem tud bábkormányt ültetni Kijev élére
A Végső állomás című horror jutott eszünkbe, mikor megláttuk ezt a létrát szállító autóst
Szijjártó felszólította Zelenszkijt, hogy „hagyjon fel hazánk energiabiztonságának kockáztatásával”
Hasznos új funkciót kapott a Messenger
Egy 150 éves rendszert szedett szét az Orbán-kormány, hiányoznak az öntözés közösségi fejlesztései
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik