Elképesztő módon bukott le a férj, aki titokban másodszor is megházasodott

A 49 éves Vaithialingam Muthukumar 2007-ben kötött házasságot első feleségével, egy most 55 éves szingapúri nővel Indiában. A férfi négy évvel később költözött a feleségéhez és kezdett el dolgozni Szingapúrban. Új munkahelyén a férfi szerelmi viszonyba kezdett egyik kolléganőjével, a nála hat évvel fiatalabb Salmah Bee Abdul Razakkal.

Salmah tudta, hogy Vaithialingam már nős, de nem zavarta. Sőt, abba is belement, hogy házasságot kössön a már nős férfival, aki gyereket szeretett volna tőle. Vaithialingam azt ígérte a fiatalabb nőnek, hogy első feleségétől majd elválik, ha majd megszületik a baba.

Miután Salmah és Vaithialingam 2022 augusztusában, Indiában egy muszlim vallási vezető előtt házasságot kötöttek, visszatértek Szingapúrba. A férfi továbbra is az első feleségével élt együtt, a második feleségével pedig titokban találkozgattak.

Salmah 2023. szeptember 14-én kisfiút szült. Éppen abban a kórházban, ahol Vaithialingam első felesége dolgozik. A nő pedig meglátta a férjét kilépni a szülészeti osztály ajtaján. A nő tudta, hogy a szülészeten nincs látogatás, ezért azonnal kérdőre vonta a férfit, aki töredelmesen bevallotta a második házasságát és az újszülött kisfiát.

Az első feleség azonban megbocsátott, sőt, 2024 nyarán támogatta a férjét, amikor Vaithialingam arra hivatkozva kért állandó tartózkodási engedélyt a szingapúri bevándorlási hivataltól, hogy egy szingapúri állampolgár házastársa.

A második feleségnek viszont elfogyott a türelme. Tavaly nyáron Salmah bejelentette a munkaügyi minisztériumban, hogy házasságot kötött egy már nős férfival. Mivel a bigámia Szingapúrban bűncselekménynek az ügy a rendőrséghez került.