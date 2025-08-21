85 ezer forintos szemhéjfesték, 55 ezer forintos rúzs – jön a Louis Vuitton sminkkollekciója

Augusztus 29-én jelenik meg a Louis Vuitton első sminkkollekciója, a La Beauté, amelyet a világhírű sminkmester, Pat McGrath tervezett – írja az Indy100.

„Amit alkotunk, az egy új szintet nyit a luxus szépségápolásban” – mondta a sminkes.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Louis Vuitton (@louisvuitton) által megosztott bejegyzés



A kollekcióban 55-félre rúzs, 10 ajakbalzsam és 8 szemhéjfesték-paletta van. A márka szerint minden darab tükrözi a Louis Vuitton kreativitását és szakértelmét, valamint biztosítja a luxus érzetét.

Ez a kollekció új mércét állít a luxus szépségápolásban, újraértelmezve a szépséget életstílusként, élményként és elkötelezett művészeti formaként

– közölte a márka.

27 krémes és 28 bársonyos árnyalatú rúzs van, amiket viaszvirággal, sheavajjal és hialuronsavval gazdagították, a 10-féle ajakbalzsam között vannak mimóza-, jázmin- vagy rózsaillatúak is.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Louis Vuitton (@louisvuitton) által megosztott bejegyzés

A kollekció csomagolását a híres ipari formatervező, Konstantin Grcic készítette. A termékek augusztus 29-től érhetőek el egyes Louis Vuitton üzletekben és online.

A Byrdie szerint a LV Rouge Complete rúzsok és az LV Balm Complete ajakbalzsamok ára 163 dollár (kb. 55 500 forint) lesz, míg az LV Ombres Complete szemhéjfestékekért 257 dollárt (kb. 87 500 forint) kell fizetni.