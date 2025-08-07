császár elődhoffer daniflm
Császár Előd: Azt hittem, tőlem kel fel a nap, és ennek hangot is adtam

2025. 08. 07. 09:58
Császár Előd és Hoffer Dani a ’90-es évek elején alapították meg az FLM zenekart, amivel hamar sikeresek lettek. A banda azonban 1997-ben feloszlott, ennek miértjéről Hajdú Péternek mesélt a duó a Frizbiben.

Az adás előzetesében Császárék elmondták, hogy a különválásukban igazából az volt a csúnya, hogy „sehogy” sem történt, mert nem lett kimondva. Emlékeik szerint szilveszterkor még felléptek, utána pedig már nem hívták egymást.

A beszélgetés alkalmával Hoffer azt is megjegyezte, hogy annak idején Császár hozzáállása nem volt legmegfelelőbb a közös munkájukhoz, és „genyókapitánynak” nevezte zenésztársát, amivel utóbbi is egyetértett.

Konkrétan nem voltam jó fej, és tényleg azt hittem, hogy tőlem kel fel a nap, ennek hangot is adtam, és nem nagyon érdekelt semmi

– vallotta be az énekes, akit ekkoriban Hoffer sem érdekelt, így ez volt az első dolog, amiért bocsánatot kellett kérnie tőle.

Hozzátették, hogy legalább 20 évig nem beszéltek egymással. Hoffer Dani úgy fogalmazott, borzasztó volt számára, hogy Császár személyében volt egy ember az életében, aki egyfajta mumusként jött elő, és bármikor látta vagy halott róla, nagyon rossz érzése támadt – ezért is tartja hatalmas dolognak, hogy mégis visszataláltak egymáshoz.

A duóval készült interjú péntek este 19 órakor debütált majd a Frizbi TV YouTube-csatornáján.

 

