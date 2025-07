„15 évig nekem olyan volt, mintha én szültem volna“ – Fodor Zsóka zokogva beszélt Schmuck Andorról a Mokkában

A napokan hunyt el Schmuck Andor. A néhai politikus 54 éves volt, hosszú ideje küzdött betegséggel. Fodor Zsóka, aki fiaként szerette Schmuckot, ma a Mokkában beszélt kettejük kapcsolatáról, ami két évvel ezelőtt megszakadt. A 83 éves színésznő a beszélgetés közben többször is elsírta magát.

Mint mondta, nem azért vállalta el a szereplést a műsorban, mert az esemény kapcsán magát akarja előre tolni, hanem hogy eloszlasson néhány tévedést. Tisztázta, hogy Schmuckkal nem volt közös végrendeletük, egy megállapodást viszont valóban kötöttek, hogy gondoskodnak egymásról, ha a másik ápolásra szorul. A színésznő meg is mutatta a dokumentumot, amit mindketten aláírtak.

Fodor Zsóka egy különleges ékszert is magával vitt a stúdióba, melynek számlapján a néhai politikus arca volt, a hátán pedig egy felirat: „szerető fiad”.

Az interjú alkalmával a színésznő elmondta, hogy nem neki kell eltemetnie Schmuckot, mert az egykori politikusnak van két testvére, illetve ott a Tisztelet Társasága is, ha viszont neki kellene, megtenné. Kérte is, hogy értesítsék, mikor lesz a temetés.

15 évig nekem olyan volt, mintha én szültem volna. Két éve én őt nem láttam, és nem értettem, miért. Hívtam, levelet írtam, közös ismerősöket kérdeztem, akik mondták, hogy őket is eltolta magától. Az Andor nem tartotta be ezt a megállapodást, hogy kölcsönös az egymás segítése, ha kell. Ő nem várt segítséget.

Schmuck a színésznő emlékei szerint egyik napról a másikra szakította meg vele a kapcsolatot. Biztosra veszi, hogy a betegsége miatt.

Tudta, hogy én állandóan ott lennék körülötte, amit ő nem akart. Több barátjával is így viselkedett. De én, amit köszönhetek neki, azt nem győzöm elmondani, hangsúlyozni. Elvitt engem Amerikába, Kairóba, Zanzibárra, Palma de Mallorcára, de úgy, hogy mindig megnézte, hogy »életem, remélem, nincs nálad a pénztárcád«. Ő egy nagyon jó ember volt, de megosztó.

Bár Fodor elmondása szerint sokan kétkedve fogadták, hogy olyasvalaki a fogadott fia, mint Schmuck Andor, őt nem érdekelték ezek a vélemények.

Rettenetesen fáj ez a két év, amióta nem láttam. De írtam e-mailben neki egy hosszú levelet, hogy kisfiam, kiléptél az életemből, de köszönöm neked azt a 15 évet, amíg a tenyereden hordtál, és remélem, hogy ezen is túlleszel, mint mindenen. Hát, nem lett túl…

A műsorvezetők érdeklődésére a színésznő azt is elárulta, nem hitt abban, hogy Schmuck Andor meghalhat. Ígéri, hogy igyekszik majd minden hónap 28-án kimenni ahhoz a sírkőhöz, ahova a néhai politikus neve van vésve, hogy elmondja, mi történt vele, és milyen rossz, hogy a fogadott fia már nincs. Az említett sírhelyhez Schmuck Andor is a hónap ezen napján járt, oda van ugyanis eltemetve egy barátja – volt, hogy Fodor is vele tartott ezen látogatásokkor.