Aranyosi Péter: A mostani irány az, hogy elhallgattassuk a másképpen gondolkodókat, és összetörjük a tükröket

Múlt héten lapunk is hírül adta, hogy az MTVA visszavonja Aranyosi Péter Karinthy-gyűrűjét, gyűlöletkeltésre hivatkozva. Bár szó szerint nem idézték a humorista egyetlen megszólalását sem, sejteni lehet, hogy egy májusi interjúban elhangzott szavait kifogásolták. A humorista a Partizánnak nyilatkozva „dakotákként” hivatkozott a romákra, illetve azt mondta, hogy annak idején mindenki tudta róluk a miskolci moziban, hogy tetvesek. Gulyás Márton műsorvezető később nyilvánosan bocsánatot kért az elhangzottakért.

Aranyosi egy héttel ezelőtt egy Facebook-posztban elnézést is kért az ügy miatt.

A napokban a Roma Podcast – Cigány Podcast Youtube-csatornán jelent meg interjú Aranyosi Péterrel, amiben a botrányt és annak körülményeit fejtegették a műsorvezetővel. A humorista a beszélgetés alkalmával elmondta, hogy a Partizánban annyit kértek tőle, hogy egy órát bohóckodjon, szórakoztassa a közönséget a 24 órás adás közben, két politológus száraz tényanyaga között.

Amikor az ember beszél, humort akar kitalálni és humorral akar befejezni, akkor vannak vadhajtások. Ezek a vadhajtások azok, amiket mondjuk egy normál műsorban, amikor mondjuk elmegyek egy önálló estre, ott ez nem valósul meg. De ha egy élő adásban van egy vadhajtás, akkor ez sajnos benne marad. Ez ilyen végtelenül egyszerű. Tehát ez a humornak az alkotási folyamata egy élő adásban.

Példának azt hozta fel, hogy családi összejöveteleken is gyakran újra felhangzanak bizonyos történetek, amiknek az anyaga az évek során cizellálódik.

Ez egy magánembernél hónapokon és éveken keresztül alakul ki, egy humorista, akinek csak erre van ráállva az agya, annak ez egy tíz másodperc alatt már bonyolódik.

Mint mondja, az adásban Gulyás Márton azt kérdezte tőle, mikor látta először a Csillagok háborúját, amire egy konkrét élményével válaszolt.

42 évvel ezelőtt láttam a Petőfi Moziban. Kérdezte, kik ültek ott. Ott a dakoták ültek azért. Kérem szépen, ez egy konkrét élményem volt. Természetesen szerencsétlenül vágtam be, ez a vadhajtás. Ezért én elnézést kértem és bocsánatot kértem. És az, hogy ebből a politika csinált egy nagy balhét, ahhoz viszont nekem már semmi közöm, bocsánat.

Az interjú alkalmával Aranyosi úgy fogalmazott, nem tudja, hogy liberális vagy baloldali, mindenki aggasson rá, amit gondol, elismerte azonban, hogy „nem szimpatizál azokkal az eseményekkel, amik az országban vannak”, és szerinte ez az ügy is ennek a válságjelensége.

Ha már egy humoristába áll bele a politika, ott már nagyon nagy baj van. Az én hibám az, és ezt drága ősz mesterem el is mondta, hogy úgy mentem be ebbe a műsorba, hogy nem vettem észre, hogy itt háború van.

A műsorvezető azt mondta a humoristának, hogy az volt a benyomása a botrányt kirobbantó, illetve az ahhoz hasonló, cigányokra utaló poénjait hallva, hogy ezek picit szurkálódások is, és azt véli bennük felfedezni, hogy Aranyosit régen bántották a cigányok. Utóbbi ezt cáfolta. Elárulta, hogy gyerekként volt is roma barátja, és ezzel semmi problémája nem volt, később pedig történelemtanárként tanított is cigány gyerekeket.

Amikor azt kérdezték tőle, honnan tudja, vagy ki mondta neki annak idején, hogy tetvesek voltak, akik a mozi első sorában ültek, a humorista azt felelte, mindenki az volt, gyerekkorában ugyanis hihetetlen tetűjárványok voltak az országban. Azt mondja, ez egy tény, amit egy rossz poénnal gömbölyített le.

Olyan dolgot kérnek számon rajtam, hogy píszí, politikai korrektség. Egy humoristának a munkaköri leírásában az nincs benne, hogy én nekem politikailag korrektnek kell lenni. Egy politikusnak egy igen, egy államtitkárnak igen, egy polgármesternek igen. De hát egy humoristának pont ez a lényege, hogy mindig a humor, az tulajdonképpen egy jóindulatú normasértés. Ezért vannak cigány viccek, zsidó viccek, szőke nős viccek. Most akkor minden buta nő, vagy minden szőke nő sértődjön meg azon, hogy őt lebutázták?

– tette fel a kérdést.

Tehát minden ilyen humor, ez egy szelep, egy jóindulatú normasértés. Mindig egy kicsit túllövünk, mindig egy kicsit túláltalánosít a vicc. Hogy a zsidó ravasz, a szőke nő buta, minden egyes vicc ebből áll. Egy humoristától, mindegy, hogy magyar, cigány, vagy arab, azt várni, hogy ő ezeket nem csapkodja le, hát… Bocsánat, pont azért vagyok humorista. Ha én mindent úgy mesélnék el, ahogy az a valóságban megtörtént, senki nem nevetne. Mindenki sírna.

Gulyás Márton felelősségét illetően Aranyosi Péter elmesélte, hogy a történtek után felhívta a műsorvezetőt, aki azt mondta neki, „az ő hibája, mert 24 órás élő adás volt, nagyon sokat dolgozott, és ha ez átment volna a gondolatán, akkor ő ezt két mondattal elintézte volna”.

A beszélgetés alkalmával a humorista arról is beszámolt, hogyan szembesült azzal, hogy megfosztják a Karinthy-gyűrűtől.

Egy e-mailt kaptam a magyar rádió elnökétől, vagy most már nem tudom, hogy hívják, MTVA-tól. Annak egyébként a legfontosabb mondata a vége, annak az egész levélnek, ami arról szólt, hogy minden művész nézze meg, mit csinál. Az utolsó mondat egy fenyegetés benne, hogy mindenkibe bele tudunk állni. Mindenkit meg tudunk támadni, tulajdonképpen mindenki fogja be a pofáját.

Arra a kérdésre, hogyan érintette az elismerés visszavonása, azt válaszolta, pályája során a legnagyobbakkal dolgozhatott együtt és segíthette a munkájukat, amit úgysem tudnak tőle elvenni.

Hatéves korom óta Rádiókabaré rajongó vagyok, pontosan tudták, hogy miért tették ezt meg. Ez a legegyszerűbb fenyegetés. A mostani irány az az, hogy elhallgattassuk a másképpen gondolkodókat, és összetörjük a tükröket. Én egy tükör vagyok. De tök mindegy, hogy görbe tükör vagyok, vagy egyenes tükör, én egy tükör vagyok, én azért látom ezt a történetet, hogy mi folyik ebben az országban és merre haladunk. Én mindenkinek azt javaslom, aki megnéz egy szót, vagy egy kivágott manipulált félmondatot bármelyik műsoromból vagy interjúmból, hogy egyben nézze meg ezeket a műsorokat, és akkor utána mondja azt, amit mond

– fogalmazott az adás végén, hozzátéve: