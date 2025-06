Péter Szabó Szilvia elmondta, hogy van harmadik stroke-ja után Nagy Tamás

Múlt hónapban lapunk is hírül adta, hogy idén már nem állhat színpadra a Noxszal Nagy Tamás. A zenész decemberben harmadjára is sztrókot kapott, amiből jelenleg is lábadozik.

Péter Szabó Szilvia, a Nox énekesnője nemrég a Tények Plusz stábjának mesélt arról, hogy érzi magát mostanság Nagy. Mint mondta, amikor értesült arról, mi történt zenésztársával, sírva fakadt, és rohant hozzá a kórházba.

Az állapotát nézve, fizikálisan gyógyul, egyre jobban van. Lassú ez a folyamat nagyon, és nagyon büszke vagyok rá, hogy nagyon sok mindent tesz ezért, és tényleg figyel rá. A lelki oldala szerintem egy kicsit nehezebb tényező ebből a szempontból. Próbálok neki segíteni, néha nem nagyon hagyja, mert nagyon makacs

– árulta el az énekesnő, aki a beszélgetés során arról is beszámolt, hogy Nagy színpadra állásának egyik legkomolyabb akadálya a szédülés. A zenész koordinációja még nem jó, főleg, ha táncolni próbál, emellett pedig zsibbadás is szokott jelentkezni a teste különböző pontjain.

Nehezen tudja összerakni a fejében a mondatokat, amikor szeretne valamit mondani. Maximálisan tud kommunikálni, de azért érezni lehet rajta egy picit. Ezt is nagyon sokat fejleszti. Olvas, rejtvényt fejt, logopédus, satöbbi. Úgyhogy tényleg bízom benne, hogy ez az év maximálisan meg fogja hozni azt a felépülést és azt a gyógyulást, hogy negyedszerre ez már nem fog megtörténni vele

– magyarázta Péter Szabó, hozzátéve: bízik abban, hogy zenésztársa idén fel tud annyira épülni, hogy jövőre újra együtt állhassanak majd színpadra.