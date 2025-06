Böde Dániel Voks2025-reklámja nem tetszett a követőinek, gyűlöletcunami zúdult rá kommentekben

Böde Dániel a közösségi oldalán arra kéri követőit, hogy vegyenek részt az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló szavazáson.

Az NB I gólkirálya nem bonyolította túl az üzenetét, egyszerűen csak közölte, hogy szavazott és más is tegyen így. A videó mellett a leírásban semmit nem közölt, csak a linket tette bele. A Voks2025 elnevezésű szavazás a kormány projektje. Böde erről szóló posztja alatt tiltva van a kommentelés lehetősége, ám a korábbi bejegyzései alatt elszabadultak az indulatok: a futballista követői nemtetszésüket fejezték ki a támadó videója láttán.

Lengyel Tamás eközben annyit reagált a hírre:

A kormány mindent megtesz, hogy minél több szavazat érkezzen be, még sportolókat is bevon: például Böde Dániel, a Paksi FC rutinos játékosa is a kampány kitöltésére buzdít. Ha nem a Fidesz nyer, tuti kisebb lesz a foci támogatása. A cél, hogy meggyőző mennyiségű szavazat érkezzen be, amelyre hivatkozva a kormány azt mondhatja: a magyarok elutasítják Ukrajna EU-csatlakozását.