„Rohanunk a szakadék felé” – Caramel reagált a neki címzett kormánypárti támadásokra

A hétvégén lapunk is beszámolt arról, hogy Molnár Ferenc Caramel szombat este a szegedi Dóm téren lépett fel, koncertje zárásaként pedig tüzes beszédet intézett a közönségéhez, melyben egyebek mellett azt mondta: „Ez a világon a legnagyobb gonoszság, amikor az embereket megpróbálják megosztani, bármi miatt. Ezek a faszfejek annyit tanultak meg a kibaszott Oxfordon, hogy hogy kell megosztani az embereket.”

A kormánypártból elsőként Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselő szúrt oda Caramelnek a történtek után azzal, hogy kiposztolt egy, az énekessel közös fotót a Fidesz 2022-es pécsi országgyűlési kampánynyitójáról, amihez azt írta: „Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza!”. Később a Békemenetet szervező CÖF is név szerint üzent Caramelnek – és Majkának – egy Facebook-posztban.

Köszönjük Majkának, Caramelnek, és a többieknek az őszinteséget. Azt üzenjük csupán, hogy NÉLKÜLED!

– olvasható a hétfőn megjelent bejegyzésben.

Az elmúlt napok eseményeivel kapcsolatban a Telex szólaltatta meg Caramelt, aki úgy fogalmazott: „Át kellene gondolni, hogy hova vezet ez. Az én lejáratásom sem azt üzeni, hogy véleményszabadság van, inkább azt, hogy le kell nyomni a másikat, el kell hitelteleníteni, tönkre kell tenni. Pedig én csak annyit mondtam, hogy össze kell tartanunk. De bármit mondok, mindent támadásnak vesznek. Beindul a gépezet, nincs megállás, és egy pillanatig sem gondolkodnak el azon, hogy vissza kellene váltani 5-ös sebességből 1-esbe, mert rohanunk a szakadék felé”.

A beszélgetés során az énekes megismételte azt, amivel a szombati koncertjén is kiegészítette mondandóját: nem utalt vele konkrét személyre, „mindenki értelmezze úgy, ahogy jónak látja”. Mint mondja, régóta gyűlt benne ez a düh, ami tulajdonképpen az elmúlt 25-30 évünknek szól. Beszédjét azonban nem tervezte el előre, egyszerűen végignézett a több ezres tömegen, és azt érezte, „megszakad a szíve” attól, amit az emberek egymással művelnek. Megszólalása óta nagyon sok pozitív visszajelzést kapott, csak a trágárságát kritizálták sokan, amit jogosnak tart, és ma már sajnálja is, de akkor elragadta a hév. Bevallása szerint rutintalan abban, hogyan kell megszólalni ilyen témákban.

Az énekes szerint a beszéde óta „rendesen rászálltak” a közösségimédia-oldalakon. Hoppál Péter bejegyzése is eljutott hozzá, amivel kapcsolatban a portálnak úgy fogalmazott, köszöni szépen a három évvel ezelőtti meghívást, ahová szerinte úgy hívták meg, hogy valójában nem tudta, hová hívták. Hozzátette, hogy szerinte ebben az országban kikerülhetetlen, hogy egy zenész ne fusson bele olyan fellépésbe, aminek ne lenne valamilyen politikai színezete, ami csak a helyszínen derül ki. Mindkét politikai oldallal járt már így, a három évvel ezelőtti pécsire pedig ennek ellenére is egy jó hangulatú fellépésként emlékszik. A CÖF üzenetét illetően azt mondta, különösnek tartja, hogy a Békemenetet rendező szervezet éppen olyasmivel szállt rá, ami alapvetően az összetartozásról szól. A Nélküledet egyébként ő is énekelte már Balázs Fecóval és a dal szerzőjével.

Arra vonatkozóan, hogy az „oxfordos” beszéd mégis mennyiben tekinthető a korábban vélt kormányszimpátiája feladásának, Caramel azt mondja, szerinte pont az a baj, hogy mindenkit besorolnak valahová.

Mindenkit felcímkéznek: jobboldali, baloldali, liberális, miközben ezek a fogalmak mostanra olyan rossz felhangokat kaptak, hogy csak arra alkalmasak, hogy egymásnak ugrasszák az embereket.

Az énekes egyébként nem szívesen görgeti tovább az ügyet. Azt mondja, szerinte ezen nyilatkozata miatt is a hozzászólók egyik fele azt írja majd a cikk alatt, hogy ezek „milyen szép gondolatok”, a másik fele pedig azt, hogy „hazaáruló büdös cigány”, és félelemmel tölti el, hova fog ez vezetni. Látja viszont azt is, hogy most ez az uralkodó korszellem az egész világon.

A gyűlölködés szembemegy a kereszténységgel, én pedig hívő emberként szomorúan látom, hogy a politika a közösségi médiát felhasználva hogyan kelt gyűlöletet. A társadalom megosztását borzalmas és nagyon gonosz dolognak tartom, az ebből eredő rossz energiák vitorlába fogása szerintem nem sok jóra fog vezetni.

Az interjú alkalmával Lengyel Tamás nemrég megjelent Facebook-bejegyzése is szóba került, melyben a színész más ismert hazai személyiségeket is arra biztatott, hogy emeljék fel a hangjukat közéleti kérdésekben. Caramel szerint senkinek sem kötelező megszólalni, kiemelte viszont, hogy az fontos, hogy szabad legyen megszólalni.

A hatalomról egyébként a napokban nem csak Caramel beszélt kritikusan: a Quimby zenésze, Kiss Tibi is felhívta a közönsége figyelmét az összetartozás fontosságára a zenekar vasárnapi koncertjén, illetve a Halott Pénz énekese, Marsalkó Dávid is politikáról beszélt egy hétvégi fellépésén.