Van egy titkos kabin a repülőgépeken, amit csak kevesen láthatnak

A hosszú repülőgéputakon, ha kényelmetlen is, de azért a legtöbben el-elalszanak. Amellett, hogy kiszolgálják az utasokat, valahogy a személyzetnek is pihennie kell a 8, 10 vagy még annál is hosszabb utakon.

De hogy? És hova tűnnek el utazás közben a légiutas-kísérők? – merülhet fel a kérdés.

Egy stewardess lebbentette le a fátylat a válaszról. TikTok-videójában bemutatta, hogy egy Boeing 787-9 Dreamlineren van egy külön szoba nekik. Grace, azaz gh.inthesky a videóban bemutatja, hogy a gép hátsó felén, egy ajtó és felfelé pár lépcső után egy kis, alig megvilágított fülkében hat matrac van elhelyezve. Három egymás mellett, három külön kis kapszulákban.

Itt alszunk a hosszútávú járatokon

– meséli. A matracokon van egy-egy párna, takaró, mindegyiknél van függöny, biztonsági öv és olvasólámpa is.

Nem nagy, de gh.inthesky azt mondja, meglepően kényelmes. És bár a turbulencia esetére van ott a biztonsági öv, azt is hozzáteszi,

a turbulencia álomba ringat. Olyan, mintha egy bölcsőben lennél.

A Mirror arról ír, ezek az alvóhelyek a gépeken általában a fő kabin felett, a pilótafülke közelében vagy az utasülések alatt helyezkednek el. Minden légitársaságnak kötelessége kijelölt hálóhelyet biztosítani a személyzet tagjai számára a hosszú távú járatokon, hogy biztosítsák az éberségüket, frissességüket.