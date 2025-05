XIV. Leó személyi edzőjének fogalma sem volt, ki az ügyfele, aztán meglátta őt a Szent Péter-bazilika erkélyén

Az utóbbi két hétben az egész világ megismerte Robert Francis Prevost chicagói születésű bíboros nevét, akit május 8-án a Vatikán konklávéja pápává választott, és ma már csak XIV. Leó néven emlegetik.

A 69 éves Prevost – vagyis Leó pápa – persze nem mindenki számára volt ismeretlen, és itt most nem kizárólag a családi és az egyházi körökre gondolunk. Nayon jó ismerettséget kötött például egy 26 éves olasz sráccal, Valerio Masellával, aki két éven keresztül volt XIV. Leó személyi edzője egy római edzőteremben. A történetben nem is az az igazán meglepő, hogy a pápa hajlott kora ellenére személyi edzőhöz járt – sőt, állítólag korához képest egészen kivételes fizikai állapotban van –, hanem az, hogy edzőjének egészen a megválasztásáig fogalma sem volt róla, hogy kit tisztelhet ismerősében. Akkor is úgy tudta csak meg, hogy nézte a tévéközvetítést a pápaválasztásról.

„Itt az edzőteremben senki sem tudta, hogy Robert, vagyis ma már XIV. Leó bíboros, legkevésbé én, aki edzette” – mondta Masella az AP Newsnak, felidézve, mennyire meglepődött, amikor megpillantotta ismerősét a Szent Péter-bazilika balkonján.

Amikor megláttam a tévében, azonnal felismertem. Nem hittem el. Én edzettem a pápát, hihetetlen. Nekem ő is ugyanolyan ügyfél volt, mint bárki más, és ő is úgy viselkedett, mint az edzőterem összes többi vendége

– mesélte a férfi, aki sosem kérdezett rá a pápa foglalkozására, de úgy tartotta, biztosan valamilyen professzor vagy akadémikus lehet, arra nem gondolt, hogy az egyház szolgálatában állhat. Megjegyezte, a kliense nem is adott okot a gyanakvásra: mindig teljesen átlagos utcai viseletben érkezett az edzésekre, véletlenül sem reverendában.

Mindig kedves volt, soha nem ideges vagy ingerült. Egy igazán nyugodt és kiegyensúlyozott ember benyomását keltette. Nem emlékszem, hogy valaha is hallottam volna tőle bármi negatív megjegyzést. Mindig mindenről pozitívan beszélt – az időjárásról, a városról, az emberekről

– idézte fel az edző, aki a felfedezése óta duplán boldog: egyrészt, mert van új pápánk, másrészt azért, mert első kézből tudja, hogy remek ember, akit ráadásul jól ismer.

Végül arról is elárult némi információt, hogy milyen edzéseket tartott a katolikus egyház új vezetőjének: elmondása szerint XIV.Leó hetente akár több alkalommal is látogatta a termet, fizikai állapota alapján pedig 10-15 évet simán letagadhatna mestere szerint. Az nem derült ki, hogy mennyit nyom fekve, mert inkább az állóképességre helyezték a hangsúlyt, a futópad és a szobabicikli volt leginkább fókuszban.