Orosz Barbara: Nyakas, határozott, őszinte, bátor vagyok, sajnos a világ nem az ilyen embereknek áll

A TV2 néhány héttel ezelőtt közleményben jelentette be, hogy új műsorvezetőkkel bővül a Mokka stábja, Orosz Barbara azonban távozik a műsorból. Lapunk érdeklődésére a TV2 Sajtóosztálya később közölte, hogy Orosz Barbara közös megegyezéssel távozott a csatornától.

A műsorvezető most a Best magazinnak beszélt arról, hogyan érinti az, hogy elküldték a TV2-től.

– fogalmazott Orosz.

Én igyekszem minden helyzetben kiállni magamért, elmondani a véleményemet, akkor is, ha tudom, betörik a fejemet. A nehéz helyzetben az szoktam mondani magamnak, gyerünk, menjünk előre, poroljuk le magunkat… Ugyanakkor végtelenül alázatos is vagyok, de nem csak a hivatásommal kapcsolatban. Nekem a munkám a férjem mellett a küldetésem, a másik nagy szerelmem.

Távozásával úgy véli, új ajtók nyílnak majd meg előtte. Mint mondja, jól ismeri magát, és pontosan tudja, milyen ember.

Azt is tudom, néha sok vagyok, az anyukám szokta mondani, »kislányom, ne gesztikulálj ennyire, ne használd ilyen bátran az arcodat, mert néha csúnya is tudsz lenni.« Én a csúnyaságomat is vállalom, ebben is bátor vagyok.