Alföldi Róbertet nem lepte meg az átláthatósági törvényjavaslat, de furcsa módon kétségbe ejtette

A Partizán szombati élő közvetítésében Alföldi Róbert is szerepelt, aki egyebek mellett elmondta a véleményét a közélet átláthatóságára vonatkozó, a civil szervezeteket és a szabad sajtót fenyegető törvényjavaslatról. Alföldi azt mondta, őt nem lepte meg a dolog

„A mi szakmánkban ez nagyjából szerintem lezajlott az elmúlt években. A színházról beszélek. Nagyon egyszerű a képlet: aki nem azt képviseli, amit mi akarunk, az ne legyen. Erre szoktam azt mondani a szakmámmal kapcsolatban, hogy nem három T van, hanem kettő. Tűrt nincs. Tiltott van és támogatott van” – idézi a Blikk a színész-rendezőt, aki így folytatta:

Elmondta, az ilyesmivel szemben nem tud közönyös maradni az ember, ha valaki mégis képes erre, az azért lehet, mert rosszul kommunikálunk a törvénytervezetről.

Muszáj lenne elmondani, hogy bárkit, bármikor, bármilyen helyzetben érinthet. Ez az ÁVH-nak és az agitpropnak a keveréke. Ez nemcsak a szabad sajtóról szól, hanem arról, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Ugyanakkor lehet pozitívan is nézni: azt gondolom, végjáték van, a hatalmon lévők és a nem hatalmon lévők szempontjából is. Ha itt egy év múlva nem lesz kormányváltás, akkor nagyon nehéz megőrizni azt a minimális optimizmusodat is, hogy itt valami fog történni