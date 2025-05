Dr. Katona Szandra: A férjemmel egyszerű vidéki emberek vagyunk, a fiunk tudásban és anyagiakban is előnyösebb pozícióban van

A Kincsvadászok című tévéműsorból ismerős dr. Katona Szandra családi életéről mesélt a hot! magazinnak, az interjút pedig a Bors is lehozta. Ebben a galériatulajdonos 14 éves fiáról, Marciról is mesélt.

„Marci nagyon jó tanuló, különösen a matekban jeleskedik. Emellett elképesztő a kézügyessége is; ezt az apjától örökölte. Úgy gondoljuk, hogy még ha nem is azzal foglalkozik majd, amivel mi, jó, ha tisztában van például a restaurálás alapjaival. Emellett fontosnak érezzük, hogy már most lássa, milyen csapatmunkában dolgozni” – mondta el az édesanya, hozzátéve:

A mi szemléletmódunk arról szól, hogy mindenért meg kell dolgozni, és ezt szeretnénk Marcival is megértetni.

Marci már kiveszi a részét az otthoni feladatokból, házimunkákból, például füvet nyír.

A férjemmel egyszerű vidéki emberek vagyunk; pontosan tudjuk, honnan indultunk, azt viszont sosem gondoltuk, hogy valaha ilyen szintre eljutunk. Hálásak vagyunk az életnek, és próbáljuk ezt a hozzáállást a fiunknak is átadni. Ő már egészen más helyzetből indul – tudásban és anyagiakban is előnyösebb pozícióban van –, de nem szeretném, ha azt hinné, hogy ez magától értetődő. Amikor például nagyon szeretett volna egy menő, de drága cipőt, az apja azt mondta, hogy csak akkor vesszük meg, ha a felét kifizeti a zsebpénzéből. Nagyon örült, amikor sikerült összehoznia azt a pénzt, és így jobban is érzi, mit jelent valamit igazán megbecsülni. De nemcsak az anyagiakkal kapcsolatban tanítjuk erre, hanem az élet minden területén

– fogalmazott dr. Katona Szandra.

Nemrég Ben Affleck mesélt el egy nagyon hasonló sztorit a fiáról és egy pár cipőről: