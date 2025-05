Kim Kardashian sírva beszélt a bíróságon arról az éjszakáról, amikor kirabolták a párizsi hotelszobájában

Tanúként állt ma bíróság elé Kim Kardashian: tíz embert vádoltak meg azzal, hogy 2016-ban rendőrnek öltözve kirabolták a hírességet egy párizsi szállodában. Tízmillió dollár értékben loptak el tőle ékszereket és készpénzt, elvitték továbbá a 4 millió dolláros eljegyzési gyűrűjét is. A legtöbb vádlott időskorú, ketten – Yunice Abbas és Aomar Ait Khedache – elismerik a vádakat, ám a többiek tagadnak.

A bíróságról a BBC riportere tudósított, akinek beszámolója szerint Kardashian többször is a könnyeivel küzdött, miközben vallomást tett.

Szeretném mindenkinek megköszönni, különösen a francia hatóságoknak, hogy lehetővé tették számomra, hogy ma itt lehessek és tanúskodhassak, és hogy megoszthassam az igazságomat

– kezdte bemutatkozása után a médiaszemélyiség, aki aztán részletesen felidézte, mi törént vele azon az éjjelen, amikor a párizsi divathéten való részvétele után rajta ütöttek a hotelszobájában, ahol egyedül tartózkodott, mivel a nővére, a barátja és az édesanyja, Kris Jenner is bulizni voltak.

Mint meséli, másnap reggel indultak volna haza, ő pedig pakolt, hajnali háromkor pedig lefekvéshez készülődött. Beszámolója szerint zajokat hallott a lépcső felől, ezért felhívta a nővérét, de Kourtney Kardashian nem vette fel a telefont. Később két férfi lépett be a hálószobájába, akiket rendőrnek vélt. Megbilincselve magukkal hozták a hotel recepciósát is, Abderrahmane Ouatikit, akit Kardashian felismert. Azt mondja, nagyon össze volt zavarodva, hiszen épp elaludt. Hozzátette, hogy csupán egy köntöst viselt ekkor. Többször is megkérdezte a recepcióst, mi történik, aki emlékei szerint nagyon nyugodt volt, és azt mondta neki, nem tudja. Ez még jobban összezavarta a nőt, aki nem tudta eldönteni, Ouatiki is benne van-e a dologban.

Most már értem, mennyire sokkolva volt, és hogy ő is csak egy áldozat volt, mint én, és együtt voltunk ebben

– fogalmazott Kardashian Ouatikivel kapcsolatban, aki szintén jelen volt a teremben.

A médiaszemélyiség aztán elmondta, hogy a behatolók többször is kérték, hogy adja át nekik az eljegyzési gyűrűjét, ő azonban sokkos állapotba került. Az egyik férfi végül megtalálta a gyűrűt az ágya mellett, míg a másik a holmija között kezdett el kutatni, és rátalált az ékszeres dobozára. Vallomása szerint egy ponton felkapta a telefonját, hogy felhívja a testőrét, de valaki elvette tőle a mobilt. Hallotta, hogy a férfiak franciául beszélnek valamit, és látott egy fegyvert is. A behatolók ezután felszólították, hogy keressen még ékszereket és egyéb holmikat. Átvitték egy másik szobába, ahol már tisztában látta a fegyvert, amit az egyik férfi a hátához szorított.

Ez volt az első pillanat, amikor arra gondoltam, hogy »menekülnöm kellene«? De ez nem volt opció, így egyszerűen maradtam, és akkor jöttem rá, hogy egyszerűen azt kell tennem, amit mondanak

– idézte fel az esetet a médiaszemélyiség, akit ezután az ágyra dobtak, és gyorskötözőt tettek a kezeire.

Miután megkötözték, arra kérte a recepcióst, mondja meg a behatolóknak, hogy gyerekei vannak, akikhez haza kell jutnia. Ekkor az egyik rabló odahajolt hozzá és azt mondta neki, „rendben lesz”. Majd az egyik férfi magához húzta, miközben Kardashian köntöse szétnyílt, és felfedte a meztelen testét.

Biztos voltam benne, hogy abban a pillanatban megerőszakol. Imádkoztam, hogy mentálisan felkészüljek

– osztotta meg a bíróságon Kardashian, akinek ezután a lábait is összekötözték, és fegyvert fogtak rá.

Abban a pillanatban biztos voltam benne, hogy le fognak lőni. Ezért imádkoztam a családomért, az anyukámért, a nővéremért és a legjobb barátnőmért.

Hozzátette: remélte, hogy a szerettei túlteszik majd magukat azon, ha a szobába lépve meglátják a holttestét. Mindeközben rettegett attól, hogy a nővére épp akkor lép majd be, amikor őt agyonlövik, és örökre emlékezni fog a traumára.

Amikor a bíróságon megkérdezték tőle, azt hitte-e, hogy meg fog halni azon az éjszakán, a médiaszemélyiség azt felelte, határozottan úgy hitte.

Kardashian azt mondja, ezután az egyik behatoló felkapta és a fürdőszoba padlójára tette. Úgy érezte, mintha a férfi habozott volna, hogy betegye-e a fürdőkádba, majd sietve távoztak. Pár percen át várt, majd miután nem hallott semmit, elkezdte kiszabadítani magát. A csaphoz dörzsölte a csuklója körüli kábelkötegelőket, amiket sikerült eltávolítania, majd a szájáról is leszedte a ragasztószalagot. Úgy indult el a stylistja, Simone Harouche szobájába, hogy a bokája még mindig össze volt kötve. Korábban Harouche is elmondta, hogy Kardashian megkötözött bokával ugrált be a szobájába.

A két nő aztán kiszaladt az erkélyre és elbújtak egy bokorban. Rejtőzködés közben Kardashian felhívta az édesanyját, hogy tudassa vele, mi történt, miközben pedig a biztonsági őrére vártak, a stylisttal próbáltak kitalálni egy tervet arra az esetre, ha a behatolók visszatérnek. De megérkezett a biztonsági személyzet, Kourtney Kardashian és a rendőrök is. A híresség bevallása szerint nem tudta, bízhat-e a rendőrökben azután, ami történt vele.

Őszintén szólva sokkos állapotban voltam. Azon tűnődtem, kiben bízhatok meg, mi van, ha valamelyikük rendőrnek öltözött, de valójában benne van a dologban?

– emlékezett vissza Kardashian, aki a rablás után vallomást tett a hatóságoknak.

Amikor arról kérdezték a bíróságon, hol volt az incidens idején a testőre, a médiaszemélyiség elmondta, hogy a korábbi kiruccanásai során a testőrei mindig más hotelekben szálltak meg, mint ő, mert biztonságosnak vélték a szállodákat. Az eset óta azonban fokozott biztonsági felügyelettel utazik – a tárgyalásra is négy testőr kísérte.

A híresség azt mondja, a vele történtek után nem merte elhagyni az otthonát, mert attól félt, ha az emberek meglátják odakint, tudni fogják, hogy üres a háza. Éjszakánként aludni sem tud, ha nem vigyáz rá több testőr.

A tárgyalás egyik nagy vitás pontja volt, hogy a betörők vajon honnan tudták, hogy Kardashian egyedül van aznap éjjel. Utóbbi szerint valaki megfigyelhette a szállodát és azt, milyen autók közlekednek, a támadóknak pedig úgy véli, valaki elmondta, hogy ő nem ment el bulizni.

Az ügyön dolgozó nyomozók egyébként egy ponton azt mondták a hírességnek, hogy a behatolók egy rablás megszervezésén gondolkodtak, de megijedtek, mert Kardashiannal volt az akkori férje, Kanye West rapper, ezért át kellett ütemezniük a támadást.

Aomar Ait Khedache, az ügy egyik vádlottja – aki beismerte bűnösségét – 2017-ben, amikor letartóztatták, levelet írt Kardashiannek. Utóbbi erről nem tudott, ezért a bíró felolvasta a férfi sorait.

Asszonyom, láttam önt egy francia tévéműsorban, láttam az érzelmeit és rájöttem, milyen pszichológiai kárt okoztam önnek, ezért úgy döntöttem, írok önnek. Nem azzal a céllal, hogy megbocsátást kapjak… El akarom mondani, mennyire megbántam a tetteimet, és mennyire meghatott, amikor sírni láttam… Sajnálom a fájdalmat, amit önnek okoztam, a férjének, a gyermekeinek és azoknak, akik szeretik önt. Természetesen nem tudom visszacsinálni a múltat, de remélem, ez a levél segít elfelejteni a traumát, amit miattam szenvedett el

– hangzott a levél, melynek hallatán Kardashian sírt, de nem nézett a vádlottra.

Amikor megkérdezték, van-e mondanivalója a férfi számára, Kardashian úgy felelt:

Ez a tapasztalat megváltoztatta az életemet, a családom életét. Otthon, az Államokban az igazságszolgáltatásban dolgozom. Annyira szeretnék ügyvéd lenni, és azért küzdök, hogy az emberek igazságot kaphassanak. Nagyon hálás vagyok a levélért. Nagyon hálás vagyok érte, megbocsátok. De ez nem változtat az érzelmeken, az érzéseken, a traumán és azon, ahogyan az életem megváltozott

– mondta a híresség, aki válasza közben ránézett a vádlottra, és intett neki.

A bíró aztán Yunice Abbashoz fordult, aki könyvet írt a rablásról. A férfi is élt a lehetőséggel, hogy szóljon Kim Kardashianhez, szintén a bocsánatát kérve.

A traumát hallva megbánod a tetteidet… Könyörgöm, fogadja el a bocsánatkérésemet. Őszinte

– mondta Abbas.

Később egy másik vádlott, Didier Dubreucq is felállt, és azt mondta, „szégyen”, ami a hírességgel történt.

Nem tudom, mi egyebet mondhatnék, mint hogy átérzem a fájdalmát.

Kardashian korábbi sofőrjét, Gary Madart bűnsegédlettel vádolják az ügyben. A híresség a bíró érdeklődésére azt felelte, nem kíván semmit sem mondani a férfinak, és utóbbi sem élt a lehetőséggel.

A bíró mindezek után szünetet rendelt el, ám előtte Aomar Air Khedache üzenetet írt Kardashiannak, amit a bíró felolvasott.

„A megbocsátásod olyan, mint egy napsugár, ami megvilágosított… Örökké hálás leszek.”

– állt az üzenetben.

A szünet után Kardashian arról is beszélt, hogy igazságtalannak érezte azt, hogy Yunice Abbas könyvet írt a rablásról.

Nem elég, hogy ezt tette, de most pénzt is keres vele. Az ékszereimmel, az emlékeimmel, az órával, amit az elhunyt apámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Azt már nem kaphatom vissza. Nem csak ékszer volt.. valaki elvette az emlékeimet, és most erről könyvet ír? Nem tűnt igazságosnak számomra.

Ami a biztonságát illeti, a híresség azt mondja, az eset óta testőrök vezetik az autóit, és ha egy hotelben száll meg, a szobája ajtaja előtt alszanak. Sosem posztol valós időben a közösségi oldalaira, csak ha nyilvános eseményen vesz részt,

mielőtt pedig hazaér valahonnan, leveszi az ékszereit és elküldi azokat egy széfbe, mert képtelen úgy aludni az otthonában a gyerekeivel, hogy az értéktárgyak is ott vannak.

A háza védelmét is olyan mértékben megerősítette, ami elmondása szerint egyesek számára túlzásnak vagy nevetségesnek tűnhet, ő azonban úgy érzi, szüksége van ezekre az intézkedésekre ahhoz, hogy biztonságban érezze magát.

Arra a kérdésre, mit vár a tárgyalástól, Kardashian egyebek mellett azt válaszolta:

Ügyvéd akarok lenni. Hiszek abban, hogy mindenkinek megvan a lehetősége, hogy elmondja az igazát, és ez az én lezárásom és lehetőségem, hogy lezárjam ezt az ügyet mindazok után, amiken keresztülmentem. Az a feladatom, hogy elmondjam az igazságomat, és remélem, hogy ez senki mással nem történik meg. Félelmetes volt, megváltoztatta az életemet, és nem kívánom ezt a fajta rettegést senkinek. Azt gondolni, hogy megölhetnek vagy megerőszakolhatnak. Nem kívánom ezt a legrosszabb ellenségemnek sem.

