A hét leghidegebb hajnala jön: 80 éves rekord dőlhet meg

A hét leginkább fagyveszélyes éjszakája várható, a minimum-hőmérséklet várhatóan mínusz 6 és plusz 4 Celsius-fok között alakul – közölte a HungaroMet Zrt.

Az elmúlt éjszakákon a lengedező szél még több helyen mérsékelte a lehűlést, péntekre virradóra azonban az ország nagyobb részén megnyugszik a légkör, ennek hatására pedig a korábbi napokhoz képest nagyobb területen és tartósabban lehet számítani fagyra.

Még a szelesebb tájakon is előfordulhat, hogy átmeneti szélcsend idején fagypont közelébe hűl a levegő.

Mivel a minimum-hőmérséklet mínusz 6 és plusz 4 fok között alakul, könnyen lehet, hogy megdől az országos hidegrekord. Ez már több mint 80 éve áll: 1944. május 1-jén Fügödön mínusz 4,4 fokot mértek. Pénteken napközben markáns melegedés kezdődik, így a hétvégén már kevesebb helyen fordulhat elő gyenge fagy.

