ballagásfelsőoktatásfelsőoktatási felvételifelvételi
Belföld

Érettségi 2026: közel 150 ezer diák vizsgázik, mutatjuk a teljes menetrendet és a legfontosabb tudnivalókat

Krizsán Csaba / MTI
Diákok a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégiumban 2025. május 5-én.
24.hu
2026. 04. 30. 14:17
Május 4-én kezdődik a 2026-os tavaszi érettségi időszak, amely országszerte több mint ezer vizsgahelyszínen zajlik majd. A következő hetekben több mint 148 ezer diák ad számot tudásáról. Bemutatjuk az idei menetrendet a kötelező tárgyakból tett írásbeli vizsgák miatt hagyományosan a legnagyobb megterhelést jelentő első vizsgahéttől egészen a bizonyítványok kiosztásáig.

Az Oktatási Hivatal adatai szerint az idei vizsgaidőszakban több mint 148 ezer vizsgázó vesz részt, az írásbeliket pedig 1170 helyszínen szervezik meg. A vizsgák május 4-én, hétfőn indulnak az írásbeli magyarérettségikkel, és egészen július elejéig tartanak, a felvételi ponthatárok kihirdetésével pedig július végén zárul le ez az időszak.

Bár a szóbeli vizsgák pontos időpontja intézményenként és osztályonként változhat, mutatjuk, mire kell készülniük azoknak, akik a 2025–2026-os tanév végén teszik le az érettségit.

Május 4-én indul az első nagy vizsgahét

Az Oktatási Hivatal által megosztott táblázat szerint a 2025–2026-os tanévet lezáró érettségi május 4-én kezdődik a kötelező tárgyak írásbeli vizsgáival. A középszinten érettségiző diákok egyes kivételektől eltekintve mindig a saját iskolájukban, az emelt szinten érettségizők pedig rendszerint a tankerületükben kijelölt központi intézményben teszik le a vizsgát a fontosabb tárgyakból.

Hétfőn a végzősök magyar nyelv és irodalom tudását mérik fel, szinte minden végzős ezen a napon kezdi meg az érettségi időszakot. Másnap, május 5-én, matematikából vizsgáznak a diákok, május 6-án, szerdán a történelem következik. Majd május 7-én és 8-án jön az érettségi a két legtöbb diák által tanult idegen nyelvből, az angolból és a németből.

Ez az első hét különösen megterhelő, hiszen öt egymást követő napon kerül sor a legfontosabb tantárgyakra.

De aki angolt és németet is tanul, és az egyik a választott idegen nyelve, a másik pedig a szabadon választható ötödik tantárgya, az már az első héten letudhatja az összes írásbeli érettségijét.

Mennyi ideig tartanak a kötelező írásbelik, és miben különböznek közép- és emelt szinten?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik