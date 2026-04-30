Parádés gólt lőtt a kupában Gazdag Dániel

A magyar válogatott Gazdag Dániellel felálló együttes 4-1-re verte hazai pályán a One Knoxville SC-t, ráadásul a középpályás be is talált. A 72. percben pont a tizenhatos vonaláról lőtte ki a hosszú felső sarkot, ezzel változott 3-1-re az állás. Két perccel később le is cserélte az edzője.

Gazdagnak idén nyolc mérkőzése volt a Crew-ban, ezeken ötször kezdett, háromszor csereként állt be, de négy találkozója is volt, amit a kispadról nézett végig. Nyolc mérkőzésén kettő gólig jutott.