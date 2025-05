30 év börtönre ítélték a korábban az év tanárának is megválasztott kaliforniai pedagógust szexuális zaklatás miatt

Jogerősen 30 év börtönre ítéltek egy 36 éves tanárnőt Kaliforniában, mert kiderült, hogy szexuálisan zaklatott két 14 év alatti fiút. Az ügyről beszámoló The Scottish Sun szerint a történtekre még 2023 áprilisában derült fény, ezt követően tartóztatták le a Jacqueline Ma néven azonosított pedagógust, akinek ügyében pénteken hirdettek ítéletet.

A beszámolók szerint a tanár a Kalifornia állambeli San Diego megyében, egy általános iskolában tanított, ahol későbbi áldozatait is becserkészte. A két fiatalnak kézzel írt szerelmesleveleket küldözgetett, illetve képeket magáról, és arra kérte a gyerekeket, hogy küldjenek neki olyan felvételeket magukról, amin szexuális tevékenységet végeznek. A felek között telefonos üzenetváltások is történtek, a lap szerint az egyik gyerek itt küldött egy olyan választ a pedagógusnak:

Néha azt hiszem, nem érted, hogy még csak gyerek vagyok.

A nő közben viszont kivételezett is a gyerekekkel, apró ajándékokkal, finomságokkal lepte meg őket, néha még a házifeladatot is megírta helyettük.

Végül az egész úgy tudódott ki, hogy az egyik áldozat édesanyja megtalálta a fiánál a tanárnő egyik levelét. A nő – miután teljesen elborzadt – értesítette az iskolát és a hatóságokat is, ezt követően indult meg az eljárás. A lap említést tesz arról is, hogy a nyomozás során azzal is megvádolták, hogy korábban ugyanígy zaklatott egy 11 éves fiút is.

Egy ilyen ügy egyébként is sokkolná a helyi közösséget, ebben az esetben viszont további adalék, hogy Jacqueline Mát alig pár hónappal az őrizetbe vétele előtt az év tanára címmel tüntették ki.

Az idén februárban tartott tárgyalásán a nő zokogva ismerte be a bűnösségét, és kifejezte, hogy mélységesen szégyelli magát a tettei miatt.

Ahelyett, hogy azt az utat követtem volna, amit egy tanárnak kellene, hagytam, hogy önzőségem felülírja a fiúk érdekeit

– mondta el továbbá.

A sértettek oldaláról a fiúk nem vettek részt a tárgyaláson, a szüleik pedig nem nyilatkoztak a sajtónak.