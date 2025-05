Idén 50 éves az UNICEF Magyarország

Az UNICEF Magyarország munkájára itthon is egyre nagyobb szükség van, ezért helyi támogatóinak és partnereinek köszönhetően mára már tucatnyi programmal segíti a magyar gyerekeket. A hátrányos helyzetű, kiemelten sérülékeny csoportok nehézségei mellett egyre több olyan probléma is figyelmet kap, ami társadalmi osztálytól és anyagi körülményektől függetlenül érint minden gyereket.

Sokkoló, hogy Európában az öngyilkosság a második vezető halálozási ok a 15-19 évesek körében és a fiatalkori öngyilkosságok több mint 90%-ának a hátterében diagnosztizálható pszichiátriai betegség áll. A fiatalok mentális egészségének globálisan drámai romlása következtében például Magyarországon is egyre többen szorulnak lelki támogatásra, amire se az őket körülvevő felnőttek, se az ellátórendszer nincs felkészülve – a segítség így aztán sokszor nem időben érkezik vagy egyáltalán nem elérhető. Szintén világszerte, így nálunk is ijesztő jelenség a kortárs erőszak, az úgynevezett „bullying” elhatalmasodása az iskolákban és az online térben. Illetve a gyerekeknél az idősebb generációkhoz képest jóval nagyobb, olykor kifejezetten bénító szorongást okoznak a klímaválsággal kapcsolatos hírek és információk is. Az UNICEF Magyarország folyamatosan monitorozza a gyerekek és fiatalok legnagyobb kihívásait és érdekeik képviseletében szakmai javaslatokat tesz, kutatásokat és figyelemfelhívó, szemléletformáló kampányokat szervez, közvetlen segítséget nyújt, gyerekjogi programokat, illetve érdekvédelmi fórumot működtet és hiánypótló tudásanyagokat készít, képzéseket biztosít a gyerekekről gondoskodó felnőttek, azaz szülők, tanárok és szakemberek számára.

A szervezet kutatásai és hazai programjai kizárólag helyi támogatóknak köszönhetően valósulhatnak meg. Magánszemélyként akár adója 1%-ával is sokat tehet a magyarországi gyerekekért! A felajánlott összeget a szervezet teljes egészében a helyi tevékenységére, vagyis a magyar gyerekek segítésére fordítja.

Adószám: 18212718-2-42

weboldal: https://unicef.hu/igy-segithetsz/ado-1-a-gyerekekert