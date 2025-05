Pumped Gabo az érettségiről: Amikor eljutottam volna odáig, addigra már ismertté váltam és nem érdekelt a dolog, leszartam

Pumped Gabo hétfő este a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében küldött erőt az érettségi előtt álló diákoknak. Bejelentkezésében egyebek közt úgy fogalmazott:

Az elmondottak apropóján nemrég a Bors kereste fel a lemezlovast, aki érdeklődésükre elárulta, hogy már néhány évvel ezelőtt is küldött hasonló üzeneteket, amikre nagyon sok pozitív visszajelzést kapott.

Azt írták, hogy jól sikerült ennek köszönhetően, amiatt idén is kérték, hogy küldjek nekik áldást. Nagyon jó dolog, hogy ennyire hálásak, és hogy ez segít nekik, már a holnapi történelemre is előre kérték, úgyhogy az sem fog elmaradni, szerencsére használ a manifesztáció. Bár nem mindig működik, de azért gyakran bejön, ezért ők is bevonzzák a jobb kérdéseket és jobban sikerül nekik az érettségi