Galambos Lajos: Megkeresett egy nemzetközi televíziótársaság, és csak azt kérték, hogy nyissam ki a pofámat

Mint ismeretes, Galambos Lajos a héten szabad ember lett: víz-, gáz- és áramlopási ügye miatt 2022 decemberében a Budapest Környéki Törvényszék három év hat hónap szabadságvesztésre, illetve négy év közügyektől eltiltásra ítélte a trombitást, aki 2023 áprilisában vonult be a baracskai börtönbe. Onnan 2024 júliusában szabadult, reintegrációs őrizete a napokban, húsvét hétfőn ért véget.

A reintegrációs őrizet lejárta után a Borsnak is interjút adott a zenész, melyben egyebek mellett arról is beszélt, hogy az utóbbi években nemcsak a fizikai szabadságától volt megfosztva, de azt is megszabták neki, hogy kinek, mikor is mit mondhat. Ezen megkötés azonban semmissé vált, amikor hétfőn lekerült a lábáról a nyomkövető.

A beszélgetés során szóba került a Dancing with the Stars tavalyi évada is, melyben terv szerint a trombitás is táncolt volna, a bürokrácia azonban közbeszólt, így Vomberg Frigyes ugrott be a helyére.

Ezek a szabályok nem hozzám igazodtak. Én azt mondom, hogy ezek a sztenderd jogszabályokat lehetne másképpen is alkalmazni. Úgy tekintették, hogy nekem a zenélés a szórakozáshoz tartozik. Nagyon komoly bevétel lett volna a Dancing with the Stars, de nem engedtek elmenni. Iringóval (Südi Iringó – a szerk.) készültünk…

– mondta Galambos, akit a portál riportere emlékeztetett, hogy a börtön és a fogvatartásra vonatkozó szabályzat nem tesz kivételt rab és rab között, mire a trombitás néhány pillanatra elveszítette az önuralmát.

Várjál! Nekem 1983 óta van előadóművészi engedélyem. Én előadóművész vagyok. Miért kezeli ezt másképp a büntetés végrehajtás? Nekem ez a munkám. Orvosi dolgokra el tudtam menni… Erről ma tudok először beszélni, mert eddig minden beszélgetés kontroll alatt volt. Ez azt jelenti, hogy a BV sajtóosztályának el kellett küldeni, hogy miről beszélünk. Ennek az időszaknak is vége! Eljön az az idő is, amikor… Engem megkeresett egy nemzetközi televíziótársaság, és csak azt kérték, hogy nyissam ki a pofámat. Én azt mondtam, hogy még nem jött el az ideje. Most felhúztam magam, de igazából én már nem akarok senkinek beolvasni

– tette hozzá.

A zenész az interjú alkalmával arról is beszélt, hogyan gondolkodik egy esetleges második házasságról.