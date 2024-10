A Blikk szombaton arról közölt cikket, hogy a Dancing with the Stars tizedik, eddig még nem jelentett versenyzője minden bizonnyal Galambos Lajos volt, ám bürokratikus okok miatt vissza kellett lépnie a produkciótól.

Úgy értesültünk, a TV2 is nagy lehetőséget látott benne, éppen ezért egy igazi táncos „nagyágyút”, Südi Iringót tették mellé párnak. Igaz, mindezt csak titokban, mert a Büntetésvégrehajtás parancsnokságától még nem kaptak engedélyt arra, hogy a háziőrizetben lévő Lajcsi minden hétvégén a csatorna stúdiójában táncikáljon

– írja az újság.

A trombitaművész a boldogasszonypusztai birtokán próbált a műsorra, mint a lap írja, „nagyon tetszett neki, hogy táncolhat, teljesen új dimenzió nyílt meg a számára”.

„A trombitaművész és a csatorna is reménykedett abban, hogy Lajcsi megkapja a Büntetésvégrehajtási intézet engedélyét, ezért már a műsor hivatalos fotózásán is részt vett és a várakozási idő alatt a próbákat is megkezdte. A hetek azonban teltek, és mivel még nem érkezett biztos válasz, a csatorna információink szerint közben egy másik szereplőt is felkért” – írják, a még titokzatosabb utód pedig Vomberg Frigyes lehet.

Egy ideig a TV2 Varga Juditban is gondolkodott: