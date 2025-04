Lakatos Márk: Nagy örömmel tölt el, hogy fél év homofób gyűlöletkampánnyal se tudtak 200 embernél többet a Parlament elé rángatni

Tüntetést szerveztek szerdán a Kossuth térre Ábrahám Róberték, mert a rendőrség megszüntette a nyomozást Lakatos Márkkal szemben. Ábrahám szexuális bűncselekmény elkövetésével vádolta meg a stylistot. Ábrahám interjút készített egy névtelenül nyilatkozó férfival, aki azt állította, hogy évekkel ezelőtt, 15 éves állami gondozottként orális szexet folytatott Lakatossal egy új cipőért cserébe. A férfi állítása szerint egy „kerítő” segítségével találkozott Lakatossal. A stylist visszautasította az állításokat és azt mondta, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal.

A tüntetésen Tóth Gabi is ott volt, aki néhány napja beleszállt a stylistba. Lakatos (aki persze már visszaszólt korábban az énekesnőnek) most újabb posztot tett közzé az ellene indított tüntetésről:

Nagy örömmel és még nagyobb reménnyel tölt el, hogy a fél éve tartó homofób gyűlöletkampány ellenére sem tudtak 200 embernél – ez már nagyvonalú becslés – többet a Parlamenthez rángatni tegnap este. Tóth Gabikám, annak is örülök, hogy végre volt közönséged, ha nem is nagyszámú. Nyugtass meg, ugye anyagilag is rendesen megérte az akciód? Egyébként nem haragszom rád. Inkább a keresztény Istenfiához hasonló, igazi feltámadást kívánok neked. Mint mindannyiunknak

– írta a stylist.

Kajdi Csaba ezt mondta Ahogy a Blikk írja, Kajdi így fogalmazott a tüntetés kapcsán: „A nemzet egyik briliáns elméje megint megszólalt, a tapolcai szűzanya kinyitotta a száját… A szűzanya, aki most már édesanya is – de nem a Szentlélektől, nyugodjál meg – megszólalt, mert most lezárt egy nyomozást a rendőrség, de nekik nem jó, ne zárja le! Úgyhogy ők tüntetnek, és a Gabi megy tüntetni (…) A gyermekvédelem az egy erkölcs, egy belőlünk fakadó dolog, az nem azért van, mert te édesanya vagy. Előrántják ezt az édesanya plakátot, ‘édesanya vagyok!’, Muci, miért csinálod, miért büntetsz mindenkit? Én komolyan mondom, felhívom a TV2-t, tegyenek be A Nagy Duettbe, én kifizetem a gázsit, csak legyen valami kis melód és elfoglaltságod! Ott tudsz egy húsvéti Honthy Hanna-jelmezben ugrabugrálni, el tudod a Macskafogót énekelni (…) Miért okoskodsz, Gabi? Ahhoz nincs… taka van!”.

Eközben Tóth Gabi is posztolt közösségi oldalán: megköszönte azoknak, akik kint voltak a tüntetésen, szerinte megindult a lejárató hadművelet ellene.

Sok “influenszer” ül fel erre a hullámra, figyelemért, figyelemelterelés céljából és pontosan erre számítottam a videóm után! Cyla “barátom”, a másik legaktívabb karaktergyilkosom is megérkezett, természetesen erre is számítottam! Elképesztő, hogy hogyan próbálják csúsztatni az egészet a “miért pont most és magam is bűntárs vagyok, mert eddig nem szóltam és biztos elfogyott a pénzem és a Fidesz megvett, hogy ezeket mondjam” mondatokkal, amivel a legfontosabb részéről veszik le a fókuszt! Ügyes stratégia, de kiszámítható és várható is volt ez tőlük!

A látszólag mindenre felkészült énekesnő úgy folytatja, hitelteleníteni próbálják azokat, akik kiálltak olyanok ellen, akik bűnt követtek el.

„Nekem csak annyi a kérdésem, hogy hol vannak most ebben az ügyben az emberi jogi aktivisták? Továbbra is egy a fontos nekem, ami miatt ismét “hangzavarba sodortam magam”: hogy a törvények pártpolitikától,nézettől függetlenül mindenkire vonatkozzanak és a gyermekeink védelme maximális legyen a jövőben!”