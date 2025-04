Ha Szoboszlainak, Messinek és Leonardo DiCapriónak beválik, mi miért nem matézunk?

Az argentin labdarúgó-válogatott több mint 240 kilogramm yerba matéval felszerelkezve érkezett meg a katari világbajnokságra 2022-ben. A tornát végül megnyerték Lionel Messiék, a vb-cím után pedig megszületett az Instagram egyik leginkább kedvelt posztja, amelyen a csapatkapitány szerepel a trófeával és egy, a mateivásra használt tökkel, benne a bombillával. A yerba mate csak azért nem foglalta keretbe az argentin vb-szereplést, mert igazából végig ott volt, a játékosok a torna alatt is matétökkel a kezükben mászkáltak. A teát nemcsak nyolcszoros aranylabdások, de az ötszörösök is isszák, hisz Cristiano Ronaldo is gyakran fogyasztja, sőt, Szoboszlai Dominik is, de még Ferenc pápa is matefüggő. De akkor miért nem láttunk fém szívószálakat szívogató embereket az utcán? Túlságosan alulértékeljük a yerba matét? Vagy a sztárok tolják túl? A válasz nagyban függ attól, kipróbáltuk-e már a matét, mert ha igen, a válasz inkább az előbbi felé hajlik.

A világ krémje már fogyasztja

A yerba matét a focisták „titkos” italának is szokták nevezni, ami már nem is annyira titkos, Szoboszlai csapattársa, a brazil kapus Alisson Becker​ is rajongója a maténak, ahogy a volt liverpooli Luis Suarez is. A sort sokáig lehetne folytatni, Sergio Agüero​, Neymar​, Edinson Cavani​, Paulo Dybala​​ és Ronaldinho​ is rendszeresen szívják a bombillát, ahogy korábban Diego Maradona​.

Több művész is viszi a yerba maté hírét: egyre több színész így töltődik fel a forgatási szünetekben, például Jason Momoa, Gwyneth Paltrow, Tom Hardy, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom vagy Viggo Mortensen, a zenészek közül Shakiráról vagy James Hetfieldről, a Metallica frontemberéről tudni, hogy gyakran matézik.

Hiába a nagy nevek és a már említett katari torna felhajtó ereje, a yerba maté még nem hódította meg annyira a világot, amennyire elterjedt a labdarúgók körében. Ennek egyik oka, hogy leginkább csak ezen a csatornán, azaz a hírességek posztjaival terjed a híre.

A dél-amerikai termelők nem fektetnek túl sok energiát a külföldi marketingbe, ebben nem annyira jók, mint például az észak-amerikaiak

– mondta lapunknak Humayer Dávid, akit sokan „Maté manusként”, a matézás magyarországi nagyköveteként ismernek.