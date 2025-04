Mihalik Enikő a magyarországi gyerekkoráról: „Szerettem azt, ahogy én felnőttem, és úgy érzem, hogy a kislányom ebből kimarad”

Az Egyesült Államokban élő Mihalik Enikő a múlt héten tett említést arról, hogy visszatérne férjével és közös kislányukkal Magyarországra. A modell a minap a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében indított kérdezz-feleleket, melynek alkalmával arról is kérdezték, hogy a család miatt költözne-e vissza az anyaországába.

– osztotta meg követőivel az édesanya, aki arra vonatkozóan is több érdeklődő üzenetet kapott, hogy milyen az élet az Egyesült Államokban.

Itt, New York és környéke alapvetően azt gondolom, hogy egy baromi jó hely. Főleg azoknak, akik pezsegnek, tele vannak energiával, motivációval, ambiciózusak, karriersikereket akarnak elérni, tök jó. Így, 18 év után azt mondom egy kicsit, hogy elfáradtam, jó lenne lassítani, illetve azt is gondolom, hogy nemzetközi nagyvárosok, mint például Los Angeles, Miami, New York, nem feltétlen tükrözik azt, hogy az USA többi része milyen. Amerikáról talán annyit tudnék mondani, a ’90-es években nagyon az álmok földje volt, talán most már nem annyira