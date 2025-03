Nagyon fontos! Semmi sem történik, ha beteszünk egy citromot a sütőbe

Néhány héttel ezelőtt komoly szakmai dilemmával szembesültem: forrásellenőrzés nélkül átvettem rövid hírként egy másik újságtól egy „ámulatba ejtőként” feltüntetett konyhai trükköt: az eredeti cikk nyomán azt állítottam, hogy egyszerűen megszabadulhatunk a sütőnk falára makacsul odaragadt szennyeződésektől, ehhez nincs másra szükségünk, mint egy kevés vízre, citromra, valamint egy törlőkendőre.

A téma súlyára való tekintettel utóbb ezt óvatlanságként könyveltem el, és bíztam benne, hogy ép bőrrel megúszom; az általam is olvasók elé tárt módszer működik, nem aknázom alá vele a 24.hu hitelességét. Nos, tévedtem, tévedni pedig emberi dolog akkor is, ha értékes perceket raboltam el olvasók ezreitől, és akkor is, ha ezen ezrek közül néhányuknak csalódást és kidobott perceket okoztam, mikor kipróbálták a hamisan „olcsónak és egyszerűnek” beállított házi praktikát.

A meggondolatlanságomra egy olvasói levél hívta fel a figyelmemet, ami arra késztetett, hogy utánajárjak, kollégáimmal együtt hányszor és miként vágtuk át épp azokat, akik velünk együtt az objektív, tényeket feltáró sajtóban hisznek (azzal enyhítve a lelkiismeretünkön, hogy két hír megírása közt emberfeletti vállalkozás lenne leszaladni a sarkiba, vásárolni egy citromot, ami ráadásul három darab citrom, bedobni az irodai sütőbe, majd a cikk közzététele előtt megbizonyosodni a kívánt eredményről). Most arra vállalkozunk, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, így kipróbáltuk:

mit tesz egy fakanállal, ha 20 percig lobogó vízben áztatjuk,

tényleg ki lehet-e takarítani egy kézmozdulattal a sütőt egy kis citromlé segítségével,

valamint megnéztük, hogy a sütőrácson lévő zsiradékokkal szemben mit tehetünk, továbbá hatásos-e ellenük az alufólia és a mosogatógép tabletta kombója egy teli kád vízben,

illetve azt is leteszteltük, hogy egy zsíros dobozt egyszerűbb-e cukor, jégkocka, mosogatószer és rázogatás segítségével eltakarítani, mint csak simán elmosogatni?

Mai cikkünkben ezekre a kérdésekre keresünk választ.

Győztünk volna álmélkodni az eredményen – sütőtisztítás citrommal