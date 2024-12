A titkos hollywoodi orgiákról és sztárbulikról mesélt egy OnlyFans-sztár

Hayley Davies az egyik legjobban kereső „tartalomgyártó” az OnlyFans-en, több millió követője van a közösségi médiában. A 25 éves új-zélandi származású felnőttfilmes részletesen mesélt a Daily Mailnek a titkos hollywoodi szexpartikról.

Davies tavaly költözött Los Angelesbe, nem sokkal később már a partiélet állandó résztvevője lett: hírességek, influencerek küldözgettek neki meghívókat a bulikba. Azt mondja, a legtöbb sztár, akit a bulikon lát, rapperek vagy UFC-bunyósok, időnként azonban egy-egy A-listás híresség, komoly sztár, befolyásos ember neve is szerepel a vendéglistákon.

Neveket természetesen nem említett, de egy bizarr esetről részletesen beszámolt: egy halloweeni bulban a Charlie és a csokigyárból ismert umpa-lumpáknak öltözött alacsony termetű emberek voltak a színpadon, akik Hayley-t is felhívták, hogy csókolózzon egy másik nővel a tömeg előtt.

Nem sokkal később azonban komoly orgiába ment át a produkció, Davies ekkor lemenekült a színpadról. Mint megtudta, a csoportos szexet nem tervezték – de senki nem is akadályozta meg, hogy kialakuljon a nyilvános orgia, ami vagy fél órán át tartott.

Hayley Davies elmesélte azt is, hogy ha a bulikban eleve a program részeként tervezik a szexuális aktusokat, akkor mindenkinek teszttel kell bizonyítania, hogy nem szenved nemi betegségben, a vendégeknek emellett olykor titoktartási megállapodást is alá kell írniuk.

Az OnlyFans sztár elmondása szerint a legfurább, hogy ezek a hírességek mennyire nyíltan beszélnek a szexről: „az emberek mindenhol összefekszenek – ágyakban, erkélyeken, mindenki szeme láttára”.

„Sokan füveznek, gombáznak, szippantanak mindenfélét” – tette hozzá Davies, aki maga nem fogyaszt tudatmódosító szereket.

A partikon való részvétel néha pénzbe is kerülhet: ha valaki nem tartozik a legbelsőbb körökhöz, 10-20 ezer dollárt (3,5 – 7,5 millió forint) is kell fizetni egy-egy buliért – és a meghívottak ki is fizetik.