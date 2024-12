Rúzsa Magdi rettenetesen félt az első Aréna-koncertje előtt, hogyha nem lesz telt ház, el kell adnia a lakását, hogy mindenkit ki tudjon fizetni

Rúzsa Magdi nemrég a Forbes magazinnak adott interjút, melyben egyebek mellett arról is szó esett, hogy 18 éves pályafutása alatt valaha is kérdéses volt-e a számára, hogy meg tud élni a zenéből. Mint mondta, alapvetően nem, noha voltak nehéz időszakok, például a koronavírus-pandémia idején, ami gyakorlatilag kétéves leállással sújtotta a zenészeket, utóbbi helyzet pedig őt is elgondolkodtatta.

A téma kapcsán arról is kérdezték a Megasztár új évadának ítészét, ezen nehéz időszak miatt volt-e szükség arra, hogy az állam – akár az Eximbankon keresztül – támogassa a produkcióit.

Szerintem a jó dolgokat érdemes támogatni. A hiteles és jó dolgokat, azokat az alkotókat, akiknél látjuk, hogy valóban az történik, aminek történnie kell azzal a bizonyos támogatási összeggel, igenis támogatni kell. Én ebben hiszek. És ez nem is újszerű; a művészetnek mindig is voltak mecénásai, mindig is volt támogatottsága, akár állami is. Tudtuk, hogy erre szükség volt és van a művészetben.

Mint mondta, a nagykoncertek megvalósításához óriási összegek szükségesek, egy-egy ilyen produkció esetében százmilliós kiadások terhelik az előadót. Kitért arra is, hogy támogatás esetén előfinanszírozza-e ezeket a koncerteket.

A támogatások a produkció létrejöttét, megvalósítását és nagyságát, látványosságát segítették elő, és mi valóban arra fordítottuk, hogy minél szebbet, jobbat, igazán nagyszabásút adjunk a közönségnek

– magyarázta az énekesnő, akit arról is kérdeztek, politikai támogatástól eltekintve megtérülő vállalkozás-e egy Aréna-koncert. Mint mondja, igen, ha okosan csinálja az ember.

Nagyon-nagyon sokat bele kell tenni, de azért, ha ügyes vagy, akkor kivenni is tudsz a végén. Az első Arénám, hogy létrejöjjön, többéves tervezés és álmodás eredménye volt. Aztán aláírtam a szerződést, és ott álltam hevesen dobogó szívvel, összeszorult gyomorral, hogy meglesz-e a telt ház, mert tudtam, az embereket ki kell fizetni. Rettenetesen féltem, mert tényleg az volt a valóság, hogy el kell adnom a lakásomat, hogy mindenkit kifizessek, ha nem lesz telt ház. Aztán csörgött a telefon, hogy »Magdikám, megvan a telt házunk, nyithatjuk a következő napot is!?« Én meg csak visszakérdeztem, hogy akkor tuti, hogy nem kell eladnom a lakásom, ugye!?

A beszélgetés során az énekesnő azt is elárulta, hogy egy előadóművész bevételének körülbelül felét az élő fellépések adják, lemezeladásból például rég nincs már honoráriuma.

Az nagyjából zéró, tehát a koncertezés jelentősége tovább nőtt. Ott van még a jogdíj, ami nem mindig van úgy elszámolva, ahogy egyébként kellene – főként a digitális területen okoz ez nehézséget. Tehát ha a biztonság a cél, azt a koncertezés adja.

Véleménye szerint a fenntartható siker kulcsa is a koncertezés, menedzserével is azt mondogatták, hogy hosszú távra terveznek.

Azt kell látnod, hol akarsz lenni húsz év múlva, és hogyan akarsz eljutni oda. Ha kijelölöd, hol akarsz lenni, akkor dolgozz is úgy.

Legutóbbi Aréna-koncertje előtt Rúzsa Magdi édesanya lett, hármas ikrei születtek. Visszatérése előtt az énekesnő egy személyes videóban mesélt arról rajongóinak, hogy el volt bizonytalanodva, egyáltalán meg tudja-e csinálni újra a nagykoncertet.

Mindig őszinte vagyok a közönségemmel, ezért el kellett nekik mondanom azt is, hogy ez egy kőkemény időszak volt. Anyává váltam, három gyerek egyszerre fogzott, három órákat aludtam, azt is megszakításokkal. És közben ott volt egy ekkora vállalás. Amiről pedig soha senki nem beszél, sőt mély titoknak minősül a szakmában, nem is tudom miért, hogy egy terhesség, illetve a szülés nagyon meg tudja bolygatni a hangszalagokat

– mondta Rúzsa, hozzátéve:

Voltak dolgok, amiket szinte újra kellett tanulnom, mert a hormonok miatt olyan szinten volt ödémás a hangszálam, hogy másképp jöttek ki a hangok. Szinte új hangképzést tanultam a mesteremtől, és közben is helyt kellett állnom a színpadon. Nagyon akartam az Arénát, de voltak pillanatok, amikor például azt éreztem, hogy félig kész az egész műsor a képi világgal, mindennel, én meg ott állok középen, hogy oké, és most mit is akarok én ezzel mondani!? Persze utána, mint egy puzzle, bennem is összeállt minden. Mégis szerettem volna ezt elmesélni, és ezzel is tudatni, hogy ez sem tabutéma.

Az énekesnővel készült teljes beszélgetést ide kattintva lehet elolvasni.