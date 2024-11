Tényleg megmérgez az airfryered?

Az utóbbi években egyre népszerűbbek az airfryerek, vagyis a forrólevegős sütők. Nem csoda: egyre több ember számára fontos az egészséges táplálkozás, a sokak által kedvelt, zsírban, olajban sült, illetve rántott ételek viszont előkelő helyen szerepelnek az orvosok és dietetikusok szerint kerülendő fogások listáján.

Az airfryerek tulajdonképpen azt ígérik, hogy kedvenc ételeinket, a sült krumplit és a rántott dolgokat olaj nélkül, vagyis egészségesebben készíthetjük el velük, ami legálabb olyan jól hangzik, mint a csokitorta, amelyik nem hizlal, vagy a szeszes ital, ami nem okoz másnaposságot.

Nemrégiben azonban olyan cikkek bukkantak fel a külföldi sajtóban és néhány magyar nyelvű oldalon is, melyek azt állítják, hogy mint oly sok minden, az airfryer ígérete is túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.

Azt írják, a forrólevegős sütők lassan mérgezik használóikat, méghozzá egy potenciálisan rákkeltő, akrilamid nevű vegyülettel.

Utánajártunk, mennyi igazságtartalmuk van a rémhíreknek.

Burgonyatanulmány

Az airfryerek veszélyeire figyelmeztető írások egy tanulmányra hivatkoznak, mely szerint a forrólevegős sütés esetén több akrilamid képződik az ételben, mint a hagyományosnak számító, olajban sütés esetén.

Bár az általunk talált cikkek egyike sem hivatkozik a konkrét tanulmányra, egy kis keresgélés után ráakadtunk Semra Navruz-Varlı és Hande Mortaş 2024 januárjában, a Frontiers in Nutrition tudományos folyóiratban megjelent, Acrylamide formation in air-fried versus deep and oven-fried potatoes (Akrilamid képződése forrólevegős sütőben, olajban, illetve sütőben sütött burgonyában) című tanulmányára.