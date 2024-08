„Szerinte túl drága, túl fancy” – Gáspár Bea nem akarja vezetni a Bentley-t, amit a férjétől kapott

Gáspár Bea a múlt hónapban ünnepelte 50. születésnapját, melyet férje, Gáspár Győző több módon is igyekezett emlékezetessé tenni a számára. Verset írt neki, meglepte egy egyedi vörös estélyivel, 50 szál rózsával, egy meglepetéspartival, kapott tőle továbbá egy Bentley-t is.

Kérdezgetik a kommentelők, vettem-e az autót, vagy csak béreltem, meg hogy zsebből vagy hitelre. Semmi közük ahhoz, hogy élünk, hogy vagyunk. Nekem egyedül a feleségem számít és a két lányom, hogy nekik megadjak mindent, amit módomban áll. És igenis rájuk fogom költeni a pénzem, mert szívből teszem, és mert megérdemlik

– osztotta meg a Storyval a showman, hozzátéve:

Különben meg egyszer élünk! Akár holnap meghalhatunk. Ezt mondogatom most a Beának is. Nem akarja vezetni az autót, mert félti. Szerinte túl drága, túl »fancy«. Én meg nem vezetem, már csak azért sem… Egyszer ültem benne, akkor is az anyósülésen, miután megkapta, és átvezetett az étteremhez.

Gáspár Bea születésnapi ünnepségén a No Mercy énekese, Marty Cintron is fellépett. A lap szerint hat és félmilliós gázsiért cserébe énekelt a partin, a showman pedig a Four Seasonsben szállásoltatta el.

Ami a felesége születésnapját illeti, Gáspár Győző arról is beszámolt a Storynak, hogy a testvére, Gáspár Zsolt hibátlanul jelent meg a parti helyszínén, aminek nem örült – ahogyan annak sem, hogy édesapja nem köszöntötte fel Gáspár Beát.

Fel sem hívta Beát, hogy felköszöntse. A saját apósa… Pedig a feleségem az ő születésnapján sütött-főzött neki. Utólag azt mondta, annyira fájt a dereka, hogy elfelejtette. Kifogás, azt állítom. De mindez nem is számít, csak az, hogy Bea mennyire boldog volt, és hogy a vendégek úgy mentek el, hogy nagyszerűen érezték magukat

– tette hozzá.

Gáspár Zsolt mindeközben arról számolt be júniusban, hogy testvérével kibékültek.