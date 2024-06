Gáspár Zsolt kibékült Gáspár Győzővel

Gáspár Zsoltnak az elmúlt hónapokban több egészségi problémával is meg kellett küzdenie, különféle műtéteken is átesett. A Farm VIP műsorvezetője most a Tények Plusz stábjának mesélt arról, hogy az említett időszakban a családja volt a legfőbb támasza, váratlan betegsége pedig a testvéréhez, Gáspár Győzőhöz is közelebb hozta, akivel évek óta nincsenek beszélőviszonyban.

Győzőhöz eljutott a betegségem híre, persze, ő is írt nekem, Bea asszony is írt nekem, hogy mielőbbi gyógyulást kívánnak. Mindenki, Evelin is, Virág is, köszönöm szépen nekik. Minden rendben volt, az egész család aggódott értem

– mondta a riportban a gazda, aki úgy tudja, a közelmúltban Gáspár Beának is volt egy nagyobb beavatkozása, de reméli, hogy már ő is jobban van.

Hála istennek a kapcsolat alakul. Még nem olyan jó, de alakul, majd jobb lesz ez. Még fejlődésben vagyunk, most csiszolódnak a dolgok

– tette hozzá.