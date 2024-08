A szponzoráció terén is nagyot gurított az olaszok parmezántömbbel pózoló olimpiai ezüstérmes tornásza

Az olasz női tornászválogatott fiatal tehetségének, a 21 éves Giorgia Villának egy bokaficam miatt kellett kihagynia a tokiói olimpiát. A párizsi játékokon viszont ott volt, és az elhúzódó hátsérülése ellenére is történelmet írt.

A Simone Biles vezette amerikai csapat mögött a második legjobb eredményt elérő olasz csapat, Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio és Villa eredménye azért is történelmi jelentőségű, mert az olasz női tornászok még soha nem nyertek aranyat csapatban, és legutoljára az 1928-as olimpián tudtak ezüstérmet szerezni

Olaszországban ráadásul annyira nincs hagyománya a tornának, hogy 96 év után ez a női csapat első érme – amihez Villa 13,766-os pontszámmal járult hozzá a korláton.

A fiatal sportoló azonban az AP beszámolója szerint nem az emberfeletti teljesítménye miatt vált az internet új hősévé, hanem azért, mert az olimpiai ezüstérmes tituluson kívül egy másik megtisztelő címmel is rendelkezett korábban. Ugyanis 2021-ben a nagykövetévé választotta őt Olaszország egyik leghíresebb exportcikke, az oltalom alatt álló Parmigiano Reggiano nevű sajt.

A szponzorációs együttműködés keretében pedig még egy olyan fotósorozat is készült róla, amiben a tornászmutatványok mellett egy hatalmas tömb parmezánt is prezentált.

„Gyermekkorom óta mindig is szerettem ezt a csodálatos terméket, a kiválóság és az olasz kultúra szimbólumát” – mondta Villa az egy évvel később, 2022-ben lejáró szponzori szerződés elindításakor, aki az OnlyFans-oldalt indító olimpikonokhoz hasonlóan szintén különös módját választotta az álmai finanszírozásának.

