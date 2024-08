A hírhedt Oprah-interjú óta először ad együtt interjút Harry herceg és Meghan Markle

Harry herceg és felesége, Meghan Markle interjút adtak Jane Pauley-nak a CBS Sunday Morning című műsorban, adta hírül a Page Six. A téma – gyerekek és a rájuk veselkedő veszélyek a közösségi médiában – kapcsolódik a sussexi pár új, The Parents Network (A szülői hálózat) nevű projektjéhez, ami jövő héten indul majd el. A kezdeményezés célja, hogy olyan szülőket támogassanak, akiknek a gyerekei online bántalmazás áldozatai.

Ez lesz Harryék első páros interjúja azóta, hogy 2021 márciusában leültek Oprah Winfrey-vel beszélgetni, és lényegében kiteregették a királyi szennyest. Egyebek mellett azt állították, hogy az uralkodócsalád magas rangú tagjai rasszista megjegyzéseket tettek születendő gyerekükre.

Az új interjúból már egy részlet is megjelent a vasárnapi premier előtt, ebben Markle saját gyerekeiről, Archie-ról és Lilibetről is beszél.

– fogalmazott a hercegné, míg férje hozzátette:

THIS SUNDAY: The Duke and Duchess of Sussex talk with Jane Pauley this Sunday about a new program supporting parents of children affected by online harm. Jane also interviews parents in the pilot program about its impact on their healing. pic.twitter.com/YNRMA86I65

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) August 1, 2024