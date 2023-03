Úton a segítség az anyához, aki nem talál cipőt 14 éves fia hatalmas lábaira

Nemrég mi is beszámoltunk a michigani Eric Kilburnről, aki tizennégy évesen bőven növésben van még, holott a testmagassága már elérte a 208 centit, a lábai pedig akkorára nőttek, hogy lehetetlen rájuk cipőt kapni. A fiú és az édesanyja, Rebecca nemrég a nyilvánossághoz fordultak, hátha valaki tud rajtuk segíteni. Úgy tűnik nem tették hiába – írja az Upworthy.

Bár a szokatlanul nagyra növő kamaszok általában valamilyen hormonrendellenességgel küzdenek, Eric esetében nem erről van szó, ő teljesen egészséges. Leszámítva, hogy a túl szűk cipők rendszeresen feltörik a lábait. Egy helyi lapnak adott interjúban Rebecca elmesélte, hogy tavaly, a család egyik barátja talált néhány pár 22-es Nike sportcipőt egy outletben, Kilburnék fel is vásárolták a készletet, de Ericet azóta már ezek a cipők is szorítják.

Mivel nagyobb cipőket egyetlen cég sem gyárt, az egyetlen megoldásnak a méretre készített ortopéd cipők tűntek, csakhogy ezekből egy pár nagyjából 1500 dollárba (közel 570 ezer forintba) kerülne, de ha ki is tudna fizetni a család, semmi sem garantálná, hogy Eric nem növi ki gyorsan.

Rebecca Kilburn azt mondta:

iszonyatosan frusztráló, ha az ember nem tud megadni a gyerekének egy olyan alapvető dolgot, mint egy pár cipő.

Miután az Ericről szóló cikk bejárta az amerikai sajtót, a család megkapta a várva várt segítséget.

Thank you to all who shared the original story and reached out with good wishes and tips! We have an update that shows the power of community! @UnderArmour @PUMA coming through with shoes! https://t.co/y4aLO5WwVP

— Susan Bromley (@SusanBromley10) March 20, 2023