Galambos Lajost a börtön sem érdekli: ha most jönne vele szembe élete szerelme, nem állna ellen

Szerelmi életéről faggatta a Bors Galambos Lajost: a gáz-, víz- és áramlopás miatt 3 év hat hónap börtönbüntetésre ítélt mulatós zenész azt mondja, ő örök romantikus, hisz a szerelemben.

Hiszem, hogy valahol vár még rám egy új, friss, mindent elsöprő szerelem, de tény, hogy most nincs itt az ideje. Az ok prózai, hiszen minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben be kell vonulnom a börtönbe. Ez persze nem azt jelenti, hogy beletörődtem ebbe. Harcolom tovább az igazamért és továbbra is szeretném elérni, hogy a betegségem miatt megkapjam a halasztást, vagy félbeszakíthassam majd a büntetésem. Ugyanakkor ezt a harcot egyedül kell megvívnom és a legrosszabb forgatókönyvre is fel kell készülnöm.