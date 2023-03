Nagy Feró: Rá kellett jönnöm, hogy Nagy Ferónál jobb férjet nem is választhatott volna a feleségem

Nagy Feró a Story friss számában beszélt negyven éve tartó házasságáról feleségével, Ágnessel. A Beatrice frontembere felidézte, 37 éves volt, amikor megismerte a nála húsz évvel fiatalabb, akkor mindössze 17 éves nőt.

Azt gondoltam, hogy semmi esélyem nincs egy ilyen fiatal lánynál, de Ági az egyik koncertünk során szemet vetett rám, és onnan kezdve nem eresztett. Önkényesen eldöntötte, hogy én leszek a férje! Meg voltam róla győződve, hogy bolond, hisz’ ki az az épelméjű, aki egy öregembert akar megszerezni magának. Főleg akkoriban! Csoda, hogy nem lincseltek meg! Igaz, az anyósomtól kaptam a fejemre, évekig nem álltunk szóba egymással, de nem haragudtam rá, sőt! Teljesen megértettem a fenntartásait, hisz’ azok nekem is bőven akadtak. Egyáltalán nem hittem abban, hogy ebből egy életre szóló kapcsolat, pláne házasság lehet, de aztán ’83-ban megszületett a fiunk, Botond, és beláttam, hogy nem küzdhetek tovább a szívem ellen. Szeretem ezt a nőt, mindig is szerettem, így hát felesküdtünk arra, hogy jóban-rosszban kitartunk egymás mellett. A fogadalmamhoz azóta is tartom magam, mert a családnál nincs szentebb dolog, még egy olyan lókötő rockernek sem, mint amilyen én vagyok