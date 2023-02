Járai Máté a Reggeliről: Megéreztem, hogy Lakatos Márk és én vagyunk veszélyben

Az RTL a múlt héten közleményben tudatta a nézőkkel, hogy Járai Máté távozik a Reggeli stábjából. A színész nem sokkal később megerősítette a hírt, mint kiderült, a csatorna nem hosszabbított vele szerződést.

Járai most a Blikknek nyilatkozott az eset kapcsán, mint mondta, már hónapokkal korábban, Szabados Ágnes és Tihanyi Péter csatlakozásának idején elkezte gyanítani, hogy véget fog érni a Reggelis pályafutása.

Tudtam, hogy ennek az az ára, hogy valakiknek távoznia kell. Esküszöm, azt is megéreztem, hogy Lakatos Márk és én vagyunk veszélyben. El is kezdtünk a pszichológusommal erre előre felkészülni. Persze így is hatalmas gyomros volt a számomra, mert engem a 44 évem alatt most rúgtak ki először. Lelkileg nehezen élem meg, de a terápia és Kíra segít ezen túljutnom. A feleségem próbálja tartani bennem a lelket, igyekszik felvidítani, de mi annyira egyek vagyunk, hogy ugyanúgy átéli a fájdalmamat