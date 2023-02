ByeAlex az X-Faktorról: Nem akartam, hogy megunjanak

Úgy véli, a műsornak hála türelmet tanult, és megváltozott az emberekhez való hozzáállása.

Az RTL múlt pénteken jelentette be, hogy idén a The Voice című tehetségkutató váltja az X-Faktort. A műsortól nem sokkal később ByeAlex is elbúcsúzott, aki hat éven volt az X-Faktor mentora.

Az énekes a minap a Fókusznak is nyilatkozott a téma kapcsán. Mint mondta, életének meghatározó része volt a mentorkodás, amire mindig szívesen emlékszik majd vissza, most viszont úgy látja jónak, ha egy időre maga mögött hagyja a tehetségkutatót.

Úgy éreztem, hogy talán nekem is el kell köszönnöm kicsit az X-Faktortól, meg a tévénéző emberektől is ebben a műsorban, mert én nem akarom, hogy megunjanak. Nem akartam, és azt sem akartam, hogy az X-Faktort megunják. Szerintem a csúcson volt. Nem hiszem, hogy készült Magyarországon olyan műsor, ami ennyire sikeres volt, ennyi éven keresztül

– magyarázta az egykori mentor, aki szerint a műsornak hála pozitív irányba indult el az emberekhez való hozzállása.

Az emberekhez való hozzáállásom, vagy a türelmem, vagy az ilyesmi, az szerintem rosszabb lenne. Tehát az ugyanott maradt volna 2016-ban, az arroganciám, az emberekhez való hozzáállásom, az akkor rossz volt. Most is azt mondják rólam, hogy arrogáns alak vagyok, de akkor sokkal rosszabb voltam.

Mint mondja, szerinte az X-Faktor nélkül is ott tartana a zenei karrierjében, ahol most, csak más dalai lennének, illetve úgy véli, egy adott közegben lenne inkább nem népszerű, nem mainstream előadóként.

Ami a tévézést illeti, az énekes most visszavonulna a képernyős szereplésektől: helyette könyvet ír és új dalokon dolgozik.