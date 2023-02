Hivatalos: Idén a The Voice váltja az X-Faktort az RTL-en

A Media1 ma délelőtt írta meg, hogy az RTL képernyőjére tér vissza a The Voice című tehetségkutató, váltva az korábbi években futó X-Faktort. A hírt időközben a csatorna is megerősítette.

A Csillag születik, a Hungary’s Got Talent, a Made in Karantén és minden idők legsikeresebb tehetségkutató műsora az X-Faktor után – ami évről-évre hatalmas újításokkal tudott a csúcson maradni és 11 évadon át volt a nézők kedvence – érkezik a The Voice, ami idén a szünetre vonuló X-Faktort váltja