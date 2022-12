Kiesett fog, lenyelt bogár, elütött riporter: a tévéműsorok legváratlanabb idei pillanatai

Az élő adás varázsa – szokták mondani ezekre az esetekre, de még ez a kifejezés sem érezteti eléggé, hogy mennyire bizarr, előre nem tervezett pillanatok kerülnek nap mint nap a tévéképernyőkre. Van köztük egészen hihetetlen, őrülten vicces és nagyon emberi is. Minden évben összegyűjtjük azokat a bakiparádékba illő mozzanatokat, amiket élő tévéműsorokban rögzítettek a kamerák, és utána a közösségi oldalakon terjedtek tovább. Az idén is volt miből válogatni.

Egyből erősen indult az év: alig néhány nap telt el 2022-ből, amikor a Birds Aren’t Real, azaz a Madarak nem léteznek nevű konteó-parodista mozgalom alapítója, Peter McIndoe a WGN nevű csatorna reggeli műsorában (miközben természetesen arról értekezett, hogy a madarak nem léteznek), váratlanul fuldokolni kezdett (de legalábbis eljátszotta, hogy félrenyeli a tejeskávéját).



Az egyre népszerűbb mozgalom tagjai szerint amiket mi madaraknak hiszünk, valójában a kormányok által irányított drónok – és valljuk be, hogy a következő videóban felbukkanó szárnyas tényleg elég furán viselkedik.

Nicolás Krumm riporter egy chilei tévé hírműsorában épp egy rablási esetről számolt be, amikor őt magát is kirabolták, élő adásban:

Persze az, hogy egy riportert pont akkor rabolnak ki, amikor egy rablási ügyről beszél élő adásban, még nem jelenti azt, hogy ha egy tévés mondjuk a fegyveres erőszakról beszélne a kamerák előtt, akkor fegyvert fognának rá.

Ööö… Illetve… Várjunk csak: májusban történt, hogy a Fox 32 csatorna élőben kapcsolta Joanie Lum riportert, aki épp a fegyveres erőszakról beszélt a kamerák előtt. A lassításból látható igazán, hogy a tévés mögött elhaladó férfi fegyvernek látszó tárgyat fogott a stáb tagjaira.

THIS IS TERRIFYING. Thank god this news crew was not harmed. @JoanieLum was in the middle of a live report about gun violence 🤯🤯 https://t.co/EnNeTXcYhf pic.twitter.com/82DudLw42V

Hiába, ez egy veszélyes szakma. Már tudja ezt Tori Yorgey, a nyugat-virginiai Huntingtonban működő WSAZ televízió riportere is, akit élő adás közben egyszer csak elütött egy autó. Persze ez nem gátolhatta meg abban, hogy pár másodperc múlva folytassa a munkáját.

Hasonlóan professzionális módon tért vissza a pakisztáni árvízről szóló anyaghoz a kanadai Global News munkatársa, Farah Nasser, aki két mondat között lenyelt egy legyet.

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it’s not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.

(Very much a first world problem given the story I’m introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed

— Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022