Egyre többen tényleg elhiszik, hogy a madarak nem léteznek

A Bird's Aren’t Real mozgalom poénnak indult, de mára hatalmas bázist tudhat maga mögött, az Instagramon közel félmillióan, a TikTokon pedig lassan egymillióan követik. A 23 éves Peter McIndoe agymenése mára akkora méretet öltött, hogy egy amerikai hatóságnak muszáj volt kinyilatkoztatnia: a madarak igenis léteznek. A rajongók nagy többsége tisztában van a mozgalom ironikus voltával, de egyre nő azok száma is, akik komolyan elhiszik, hogy a felettünk repkedő állatok tulajdonképpen csak kémkedő drónok.

Május elején vadon élő róka hatolt be a washingtoni állatkert egyik madárházába, és megölt huszonöt amerikai flamingót. A hír az emberek többségénél kiverte a biztosítékot, akadtak azonban olyanok, akik üdvözölték a róka tettét, mivel így 25 drónnal kevesebb kémkedik az amerikaiak után. Ők a Birds Aren’t Real mozgalom tagjai, akik már korábban is hangoztatták, hogy nem létezik olyan állat, hogy flamingó, ezt csak a média akarja elhitetni. De hogyan jutottunk odáig, hogy egy ilyen mondatot komolyan le lehet írni?

Az amerikai kormány megölte a madarakat, és drónokat csinált belőlük

2017 elején tartották az Egyesült Államok történetének legnagyobb egynapos tüntetését, a Women’s Marchot, amely során szerte az országban felvonulásokat rendeztek, ezeken Donald Trump elnöki győzelme ellen tiltakoztak, illetve kiálltak az emberi jogok, kiemelten a nők jogai mellett.

Az akkor 18 éves Peter McIndoe egy közeli épület tetejéről nézte a felvonulást, és észrevette, hogy jó néhány ellentüntető is érkezett a rendezvényre, főként idősebb, fehér férfiakat látott, akik minősíthetetlen hangnemben szólogattak be a résztvevőknek. Annyira abszurdnak érezte, hogy ilyen megtörténhet egy női jogok melletti tüntetésen, hogy elhatározta, ő is csinál valamit, aminek legalább ennyire nincs köze ahhoz, ami éppen folyik.

Egy papírra felírta, hogy Birds Aren’t Real, azaz a „Madarak nem igaziak”, és elkezdte skandálni, hogy a madarak létezése hazugság, csak a kormány madárpárti propagandája akarja ezt velünk elhitetni.

McIndoe elmondta azt is, hogy tagja volt egy szervezetnek, amely eredetileg a madarak megmentésére jött létre, de kudarcot vallott. Az állam 1959 és 2001 között az összes madarat elpusztította és drónokkal helyettesítette őket, amiket az emberek megfigyelésére használnak, a kormány ugyanis így szerez információt a polgárokról. McIndoe belelendült, később már ott tartott, hogy a madarak azért ülnek elektromos vezetékeken, mert így töltődnek fel, és hogy 1963-ban azért ölték meg John Fitzgerald Kennedyt, mert le akarta állítani a madárgyilkosságokat.

Színészek és egy komoly aktivistahálózat hirdeti a mozgalmat

Az ezt követő években is nagyjából ennyire biztos alapokon épült fel a Birds Aren’t Real mitológiája.

Honlapjukon 1978-ból idézik Richard Nixont, aki elmondja, hogy sikerült egy olyan titkos megfigyelőrendszert alkotniuk, amelyeket csak úgy neveznek, hogy „madarak”. A YouTube-on egy 1987-re visszadátumozott videót is közzétettek, mintha a mozgalom nem csak az utóbbi években fejlődött volna ki, és több, hamis CIA-dokumentumot is megjelentettek, amelyek a teória valódiságát „bizonyítják”.

Bizonyítékok, hogy a madarak nem léteznek A mozgalom szónokai szerint azért illegális a fehérfejű rétisas megölése az USA-ban, mert ezek a legdrágább amerikai kémmadarak. Szintén a drónok létezését bizonyítja, hogy a struccok vagy a flamingók sokkal magasabbak és gyorsabbak is az embernél, hogy a telefon kamerája úgy néz ki, mint egy madár szeme, a madárürülék pedig olyan, mint egy szétégett elem, és hogy a harci repülők és a madarak is ugyanúgy V-t formáznak, amikor csoportosan repülnek. Szerintük a sirályok nem éhesek, amikor ételt vadásznak, pusztán az emberek DNS-mintáit gyűjtik be, a kormány pedig próbálja átmosni az emberek agyát, például a Szezám utcán keresztül, a sorozat szereplője, Nagy Madár a madarak iránti érzékenyítést propagálja.

Készült egy kamuvideó a CIA szakértőjével, a német nehézcirkálóról elnevezett Euguen Price-szal, a videót már több mint tízmilliószor játszották le a TikTokon.

Peter McIndoe igyekezett arco(ka)t és hangot adni a mozgalomnak, színészeket bérelt fel, akik különböző csatornákon adták elő a mozgalom történeteit, és terjesztették az igét. Létrehozta a Bird Brigade-ot, ami egyfajta aktivista hálózat: tagjai szórólapoznak, járják az országot, plakátoznak, de még sporteseményeken is hirdetik a mozgalmat. Minden, amit csináltak borzalmas minőségű volt, hogy a szemlélők felismerjék, nem valódi dologról van szó, McIndoe szándékosan olyan amatőr módon szerkesztette meg a fotóit, ahogy az összeesküvés-hívők tartalmait szokták.

Rendszeresen tartanak tüntetéseket is, 2020 novemberében a Twitter San Franciscó-i központja előtt tiltakoztak a cég madaras logója miatt, de a CNN-nél is volt már demonstráció, amiért a média elhallgatja az „igazságot”.

A mozgalomnak köszönhetően már 2018-ban otthagyhatta az egyetemet az egyébként pszichológiát hallgató McIndoe, hogy ismerőseivel a mozgalomra koncentrálhassanak. Komplett üzletet csináltak belőle, ma már ebből élnek.

Howard Stern és Will Ferrell is besegít

McIndoe szerint, ha az eleje óta nem törekedtek volna arra, hogy viccesnek mutassák be a mozgalmat, nem terjedt volna el ennyire, mindenesetre sok energiát fektetnek a promócióba, a Super Bowlra is készítettek reklámot, és megragadják az ingyenes lehetőségeket is. Idén januárban McIndoe egészen konkrétan elhányta magát a WGN nevű csatorna reggeli műsorában, ami szintén kamu volt, de arra tökéletesen alkalmas, hogy hatalmas médiahekk legyen belőle. A felvétel virális lett, még mi is írtunk róla. Bár McIndoe később bocsánatot kért a követőitől a sajátos akció miatt, a nézők képébe öklendezés után már fél Amerika megismerhette a madarak létezését tagadó mozgalmat.

Nagy sztárok is tolták a kamu mozgalom szekerét, Howard Stern meghívta McIndoe-t a műsorába, Will Ferrell, egészen pontosan Ron Burgundy interjút készített vele, és már a neves pókeres, Daniel Negreanu is látja az igazságot.

Ezt az intenzív őrültséget néha a valóság teljesen abszurd történései támogatták meg.

Idén februárban, amikor már kellően ismert lett a Birds Aren’t Real Amerikában, és az emberek egyre többször beszéltek a madarak létezését tagadó mozgalomról, teljesen váratlanul lezuhant több mint 200 madár Mexikóban.

A jelenség okát a tudósok is próbálták megfejteni, több magyarázat is született a váratlan madáresőre. McIndoe az egyik videójában be is mutatja a mexikói madárhullást, ugyanitt kifejti a madarak költözése mögött rejlő valós okokat, miszerint szó nincs vándorlásról, a teljesen új drónok térnek vissza az Egyenlítőről. Ráadásul a közelmúltban Indiában is tucatjával kezdtek hullani a madarak, bár erre van logikus magyarázat, kiszáradtak az állatok.

A BAR-mozgalom elképesztő eredményeket tud felmutatni. A Facebookon és a Twitteren is több tízezren támogatják, az Instagramon meghaladta a 400 ezret a követők száma, a Birds Aren’t Real aloldalnak már több mint 440 ezer tagja van a Redditen, a mozgalmat hirdető TikTok-csatornának viszont közel a duplája, jelenleg 856 ezernél jár a számláló a közösségi oldalon.

Magyar madártagadók

Már magyarországi követői vannak a mozgalomnak, a Madarak Nem Valósak szellemiségében egy az egyben követi az amerikai eredetit, de semmilyen kapcsolatban nincsenek McIndoe-ékkal. Az oldal alapítója, Gergácz Krisztián elmondta: kicsi, de aktív a táboruk.

Amint meghaladunk egy bizonyos követőszámot, teljesen biztos, hogy szintet lépünk és hangosabbak leszünk. Az oldal célja, hogy mindenki tudomást szerezzen az igazságról, az én személyes célom, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy nem minden igaz, ami az interneten van

– mondta a 24.hu-nak Gergácz hozzátéve: „természetesen nem mindenki érti az iróniát és a viccet, lehet, hogy valaki tényleg elkezdi csúzlizni a galambokat, hogy valóban drónok-e.”

Az oldal alapítója egyelőre azt tapasztalja, hogy a követők közül senki sem veszi komolyan a mozgalmat, de ha mégis így lenne, az admin rögtön felhívja a figyelmet, hogy fake news-ról van szó. A napokban egyébként már a magyar Reddit-felhasználók között is terjedni kezdett a Birds Aren’t Real.

Egyre többen kezdenek komolyan hinni a mozgalomban

Peter McIndoe-ék szintén rendszeresen próbálják jelezni, hogy kamuról van szó, de ők nem szólnak a követőknek, csak elejtenek néhány árulkodó jelet. A mozgalomban ügyelnek arra, hogy végig a szatíra keretein belül maradjanak, mindezt úgy érik el, hogy egyre hihetetlenebb elméletekkel állnak elő, és ezeket olyan formában tálalják, hogy a néző egyből értse, hamis dolgot lát. Szándékosan amatőr Photoshop-megoldásokkal dolgoznak, rosszul körbevágott arcokkal, szemcsés képekkel, borzalmas vágásokkal operálnak, hogy a technikát ismerő, hardcore médiafogyasztó, filterező Z generáció egyből felismerje, hogy kamu az egész. Ennek megfelelően először pont a középiskolások körében kezdett terjedni a mozgalom.

Ma viszont már nem lehet kiemelt korosztályokról beszélni: a mozgalom általánosságban sikereket él el az iróniára érzékeny, a konteókat körberöhögő közegben, ahol nagyon is tisztában vannak vele, hogy a madarak léteznek, ők egyfajta menedéknek tartják a BAR-t, ahol közösen nevethetik ki az összeesküvés-elméleteket.

Viszont egyre több ember kezdett valóban hinni a mozgalomban és üzeneteiben, néhányan például arról számoltak be, hogy mióta ismerik a mozgalmat, értik, hogy a „madaruk” miért viselkedik furcsán, a Redditen pedig több kommentelő is azt írta, hogy idős szüleik a madarak létezését tagadó posztokat jelentettek meg a Facebookon. A Reddit-kommentek valóságtartalmát ugyan érdemes fenntartásokkal kezelni, de még ma sem ritka, hogy Hollywood utcáin nem elhajtják Petert, hanem teljesen őszintén több információt kérnek tőle a mozgalomról.

A helyzet annyira komollyá vált, hogy az amerikai kormánynak, egészen pontosan a Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottságnak ki kellett adnia egy állásfoglalást, hogy a madarak igenis léteznek.

Birds are real. — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) January 5, 2022

McIndoe elmondása szerint már nagyjából egymillió amerikai követi a mozgalmát, egyre több film- és könyvötlettel keresik meg, az MSNBC már potenciális politikai erőként írja le a BAR-t.

Az alapító szerint messze még a vége.

Nem hiszem, hogy feltétlenül véget ér az őrület, úgy gondolom, egyre intenzívebb lesz

– mondta McIndoe a Guardiannek. Szerinte a szélsőjobboldali összeesküvés-elméletek iránti kereslet egyhamar nem szűnik meg, sőt, a legrosszabb még hátravan. McIndoe négy évig kizárólag alteregója mögé bújva beszélt a sajtónak, az első nagy coming outja tavaly decemberben volt a New York Times-ban, május elején viszont már portréfilmet is forgatott róla a CBS.

Az alapító talán soha nem érezte volna úgy, hogy elő kell állnia farbával, ha a mozgalom nem kezdett volna gyökeret ereszteni azok között is, akik tényleg teljesen komolyan elhiszik, amit a BAR állít. Számuk nőhet a jövőben, hisz McIndoe elmondása szerint rengeteg tervük van még, így egyelőre beláthatatlan, mire lesz képes a mozgalom. Az elmúlt hetekben mindenesetre még több óriásplakáton jelentek meg, és már a Netflix új sorozatában, az összeesküvés-elméleteket kifigurázó The Pentaverate-ben is beszámoltak a mozgalomról.

Az új igazság

Az „igazság utáni korszak”, azaz a post-truth fontos mérföldkövének tartják a BAR-t, egy olyan időszak lenyomatának, amelyben egyre kevésbé számítanak az objektív tények, és amelyben az igazság érzelmi alapon, illetve személyes meggyőződés alapján értelmeződik. McIndoe alteregója ezt egyébként „új igazságként” írja le.

Az álhírekre való fogékonyság Donald Trump idejében kapott erőre, a volt elnök is előszeretettel mondott a valósággal még csak köszönőviszonyban sem lévő mondatokat, ahogy követői is, nagy átfedésben a QAnon mozgalom tagjaival. Az alapító elmondása szerint a tüntetéseken sok QAnon-hívő is csatlakozik hozzájuk, úgy kezelik a BAR-osokat, mintha a testvéreik lennének, ezért biztonságban rákezdhetnek mellettük a „saját gyűlölködő és rasszista rigmusaikra”.

A madaras mozgalom akár kontraproduktív is lehet, de McIndoe-éknak megvannak az eszközeik, hogy elérjék a valós céljaikat. Tavaly szeptemberben a Cincinnati Egyetemen volt egy abortuszellenes tiltakozás, a tüntetők többek között megcsonkított magzatok rémisztő képeivel próbálták eltántorítani az embereket a terhesség-megszakítástól. Az eseményre készült a BAR is, táblákkal, molinókkal érkeztek, és együtt vonultak a tüntetőkkel, miközben hangoztatták a saját szólamaikat, végül tulajdonképpen ellopták a show-t.

McIndoe elmondása szerint annyira sikerült magukra irányítaniuk a figyelmet, hogy sokan észre sem vették, eredetileg mi ellen is sereglettek ott össze az emberek.

Claire Chronis, a Birds Aren’t Real aktivistája szerint őrültséggel küzdenek az őrültség ellen, fake news-zal a fake news ellen, miután más eszközük nincs nagyon az egyre inkább elharapódzó valóságtagadásra. Úgy gondolják, minél többen ismerik őket, minél hangosabbak, annál nagyobb esély van arra, hogy a szintén kamu összeesküvés-elméletek élét elvegyék, magukkal rántva hiteltelenítsék azokat, és így neveljék tudatos és felelős médiafogyasztásra az embereket.

Így akár még ésszel is tudnak harcolni az őrület ellen. McIndoe egyébként együttműködne az olyan nagyobb, független tartalomkészítőkkel, mint a Channel 5 News, hogy segítsenek az embereknek megérteni az amerikai média és az internet jelenlegi világát, az öt év alatt összeszedett tapasztalatait pedig a tényellenőrzéssel foglalkozó kutatókkal, újságírókkal is megosztja.

Peter McIndoe meghívást kapott a legjelentősebb, fact-checkinggel kapcsolatos eseményre, a Globalfact 9-re, amelyet a Facebookra felkerülő hírek igazságtartalmát ellenőrző Poynter Intézet szervez. Így a Pulitzer-díjas újságírónő, Anne Applebaum vagy a Harvard Egyetem médiával és politikával foglalkozó intézetének igazgatója, Joan Donovan mellett a Birds Aren’t Real alapítója is előadást tart majd júniusban Oslóban.